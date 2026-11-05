Panamá vs Puerto Rico | Cuándo, dónde y a qué hora ver el debut de los canaleros en el Mundial U23 de Béisbol

La selección de Panamá llega a este Mundial con aspiraciones de medallas.

Panamá/La Selección Nacional U23 de Béisbol de Panamá inicia este viernes 6 de noviembre su camino en el Campeonato Mundial de Béisbol U23, cuando enfrente a Puerto Rico en su primer compromiso del torneo, que se disputará en Managua, Nicaragua.

El encuentro está programado para las 3:30 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Nacional Soberanía y los aficionados podrán seguir el debut de los canaleros a través de TVMAX Panamá y TVN Pass

El equipo panameño llega a esta cita internacional con el objetivo de luchar por una medalla, después de conseguir la clasificación al conquistar el oro en el último Premundial de la categoría, disputado en Panamá Oeste.

La novena istmeña forma parte del Grupo A, junto a Puerto Rico, Nicaragua, China Taipéi, República Checa y Australia. El Grupo B está integrado por Japón, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Panamá llega con aspiraciones de medalla

La delegación panameña arribó a Managua con la ilusión de realizar una buena presentación y competir por los primeros puestos del certamen, que reúne a 12 selecciones distribuidas en dos grupos y tendrá como sedes tres estadios.

El director técnico Aníbal Reluz expresó su confianza en el equipo antes de partir de territorio panameño y dejó claro que el objetivo es regresar con una medalla.

"Estamos preparados para cosas grandes, hemos entrenado duro para eso y tenemos como meta lograr una medalla", manifestó el estratega.

Reluz también destacó la unión del grupo como una de las principales fortalezas de la novena nacional. "Nuestra fortaleza es la unión, somos un grupo muy unido y vamos a salir a conquistar el mundial, tenemos equipo para hacerlo", agregó.

Para el partido inaugural ante Puerto Rico, Panamá tendrá como abridor al lanzador derecho chiricano Andrés Silvera, quien será el encargado de subir al montículo en busca del primer triunfo de los canaleros.

Datos del partido: Panamá vs. Puerto Rico

Torneo: Mundial U23 de Béisbol.

Fecha: Viernes 6 de noviembre.

Hora: 3:30 p.m. (Panamá).

Estadio: Nacional Soberanía.

Sede: Managua, Nicaragua.

Lanzador abridor de Panamá: Andrés Silvera.

Transmisión: TVMAX Panamá y TVN Pass.

La novena panameña buscará comenzar con el pie derecho su participación mundialista y dar el primer paso hacia el objetivo trazado: conquistar una medalla en el Mundial U23 de Béisbol.