Mulino expresa preocupación por crisis en Paraguay y pide garantías de defensa para Peña

Durante una gira por Chiriquí, el mandatario panameño abogó por el respeto al Estado de derecho y la democracia ante el juicio político contra Santiago Peña.

Chiriquí/El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su preocupación por la crisis política en Paraguay y pidió que se garanticen los derechos de defensa de Santiago Peña, quien enfrenta un juicio político relacionado con el escándalo financiero de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay.

Durante una gira por distintos sectores de Chiriquí, Mulino reiteró su posición sobre la situación paraguaya y manifestó que espera que se preserven el Estado de derecho, la democracia y el orden.

El mandatario se refirió a la solicitud de una prórroga de 72 horas presentada por Peña para conocer el expediente, revisar las acusaciones y preparar su defensa. Cabe señalar que el Senado rechazó hoy esa prórroga y se dio inicio al juicio.

“Yo creo que es lo menos que puede hacerse, por más político que sea el juicio en un foro legislativo”, expresó Mulino.

Agregó que Peña debe tener la oportunidad de defenderse y presentar sus descargos. “Pero ojalá se mantenga todo bien y en orden”, manifestó.

Las declaraciones se producen después de que Mulino expresara públicamente su respaldo a la paz social y la estabilidad de Paraguay, tras el anuncio de renuncia de Peña en medio de la crisis de Ueno Bank, entidad con la que había mantenido vínculos empresariales.

Con información de Demetrio Ábrego.