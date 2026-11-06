Grietas y hundimiento ponen en riesgo a usuarios de la vía hacia Hato Montaña.

Arraiján, Panamá Oeste/Las fracturas y el hundimiento de un tramo de la carretera hacia Hato Montaña, en Arraiján, mantienen preocupados a conductores y residentes, quienes denuncian daños en sus vehículos y el riesgo de accidentes en esta vía que conecta la autopista con la vía Interamericana conocida como carretera vieja.

Según los testimonios recogidos en el lugar, el deterioro comenzó hace aproximadamente dos o tres años y ha empeorado sin una solución definitiva. La zona afectada abarca un tramo de no más de 30 metros, de acuerdo con la medición realizada por el equipo de TVN Noticias con un dron.

Por esta carretera circulan vehículos particulares, transporte de carga y autobuses de las rutas de Hato Montaña que llegan hasta la 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá.

“Esto tiene más de dos o tres años y no hay manera, y todos los días tenemos que pasar por aquí para ir al trabajo”, expresó uno de los conductores, quien también reportó daños en las puntas de flecha y llantas ponchadas.

Los usuarios señalaron que el desnivel obliga a reducir la velocidad o realizar maniobras para esquivar las partes más deterioradas. Esto genera preocupación por posibles colisiones con los vehículos que circulan detrás o por el carril contrario.

Posibles filtraciones y deterioro progresivo

Una residente de la barriada Parques del Oeste indicó que las primeras grietas fueron aumentando hasta dejar varias losas fracturadas y parte de la calzada hundida.

Algunos vecinos consideran que el daño podría estar relacionado con filtraciones de agua debajo de la carretera y con el paso constante de vehículos articulados. Una de las entrevistadas también manifestó que, a su juicio, el deterioro empeoró después del temblor.

Los residentes aseguran que, desde que aparecieron las primeras rajaduras, los conductores comenzaron a desplazarse hacia otras partes de la vía para evitar los daños.

Sin iluminación durante la noche

La preocupación aumenta en horas nocturnas debido a la falta de luminarias en el tramo, según denunciaron los usuarios. Advirtieron que quienes desconocen el estado de la carretera pueden encontrarse con el hundimiento sin tiempo suficiente para reaccionar.

“Aquí es un peligro porque aquí hay salida y entonces hay carros que pasan a velocidad y esto de noche es peligroso”, manifestó una residente.

Los afectados solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades locales que prioricen la reparación.

Al momento del reporte, el equipo de TVN Noticias había establecido comunicación con las autoridades correspondientes para conocer qué medidas se adoptarían y en cuánto tiempo podría intervenirse la carretera, sin que se hubiera informado una fecha de reparación.

Con información de Fabio Caballero.