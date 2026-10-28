Colón: colapso de puente deja incomunicadas a más de 200 familias en José del Mar

Colapso de puente por camión volquete deja a más de 200 familias en José del Mar, distrito de Portobelo, incomunicadas.

Provincia de Colón/Más de 200 familias de José del Mar, ubicado en el corregimiento de Cacique, en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, quedaron incomunicadas por colapso de puente provocado por un camión volquete cargado de 20 yardas de tosca que transitaba por este, el pasado sábado 24 de octubre.

Ante la caída de este, los residentes han tenido que recurrir a utilizar un largo trayecto para llegar a sus hogares y escuela, así como dejar sus vehículos a largas distancias.

Según los residentes de la comunidad, se notificó al conductor la poca resistencia del puente; sin embargo, presuntamente el conductor hizo caso omiso. También añaden que el puente solo era utilizado por autos livianos y peatones.

El alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, fue notificado sobre el incidente. En sus palabras, no comprende la razón del paso del camión y asume que pudo haber sido un nuevo trabajador que desconocía la ruta alterna como el tránsito prohibido de equipo pesado. Además, el alcalde concluyó que se buscaría una solución al problema con los dueños del equipo.

El puente tenía más de 20 años, el cual conectaba a la localidad José del Mar con el resto de la provincia; sumado a esto, contaba con un centro educativo y una iglesia. Con la comunidad incomunicada, los residentes hacen llamado urgente a las autoridades y distintas instituciones para una solución.