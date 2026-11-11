Colón| Continúan trabajos y retiro de vagones tras descarrilamiento de tren

El incidente ocurrió en el sector de Cuatro Altos y provocó congestión vehicular. Parte de los vagones fue retirada, mientras trabajadores del ferrocarril permanecen en el lugar.

Colón/Trabajadores del ferrocarril continúan realizando labores sobre los rieles en el sector de Cuatro Altos, en la provincia de Colón, después de que un tren de carga se descarrilara durante la madrugada del día anterior.

El tren transportaba contenedores procedentes de distintos puertos marítimos de Colón y se dirigía hacia la ciudad de Panamá cuando se salió de los rieles y tuvo que detenerse.

El incidente provocó congestión vehicular, por lo que fue necesaria la presencia de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para dirigir la circulación.

Un centro comercial ubicado junto a la vía férrea cerró uno de sus accesos para impedir que las personas continuaran pasando entre los vagones, exponiéndose a riesgos.

Parte de los vagones ya fue retirada, aunque otros permanecían en el área mientras continuaban los trabajos.

Se intentó contactar al Departamento de Comunicaciones de la empresa del ferrocarril para conocer el alcance de las labores y el tiempo que tomarán. Sin embargo, al cierre del reporte no se había recibido respuesta.

Con información de Néstor Delgado.