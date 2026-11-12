Colón| Explosión y humo obligan a evacuar la policlínica Hugo Spadafora Franco

Los servicios de consulta externa de Medicina General que se ofrecían en el pabellón afectado fueron trasladados a otras áreas de la policlínica para mantener la atención.

Colón/Momentos de pánico se vivieron durante la mañana de este jueves en la policlínica Hugo Spadafora Franco, en la provincia de Colón, luego de que se escuchara una fuerte explosión y comenzara a emanar humo del primer piso, lo que provocó la evacuación de pacientes y personal médico y administrativo.

El director médico, Rubiel Nieto Melgar, explicó que la situación ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. y que el humo provenía de un motor de las manejadoras de aire acondicionado de uno de los pabellones del primer piso.

Esto hizo que, por seguridad, activáramos nuestro plan de evacuación de todo el personal que había en la instalación”, manifestó.

Por su parte, el capitán John Ortiz, del Cuerpo de Bomberos, indicó que, tras recibir el llamado por un fuerte olor a humo, las unidades inspeccionaron el lugar.

“Llegando al lugar, empezamos con lo que es la revisión del mismo, percatándonos de que se trataba de un cortocircuito en el primer piso, en el cuarto de breaker”, señaló. La emergencia obligó a retrasar la atención, pero los servicios se retomaron alrededor de las 9:00 a. m., según el director médico.

“Alrededor de las nueve de la mañana logramos reactivar los servicios nuevamente, activar el agua potable, activar el sistema eléctrico para iniciar nuestras labores”, explicó Nieto Melgar.

La evacuación permitió que los bomberos y el personal técnico ingresaran para atender la emergencia. Ortiz confirmó que, cuando llegaron, las personas ya se encontraban fuera de la instalación y no se reportaron afectados.

Como medida de seguridad, el capitán anunció que el primer piso permanecería cerrado durante el día y recomendó mantener las ventanas abiertas y utilizar ventiladores para disipar el olor a humo. También señaló que un electricista debía realizar la revisión correspondiente para identificar la falla.

Los servicios de consulta externa de medicina general que se ofrecían en el pabellón afectado fueron trasladados a otras áreas de la policlínica para mantener la atención.

Nosotros buscamos otras áreas donde dar el servicio de la consulta externa de Medicina General, que fue básicamente el pabellón que quedó con olor a humo y sin aire acondicionado”, indicó el director médico.

La policlínica Hugo Spadafora Franco recibe diariamente a más de 500 personas. Nieto Melgar estimó que, al momento de la emergencia, podría haber una cantidad similar dentro de las instalaciones. “Logramos que no hubiera personas lastimadas ni afectadas”, afirmó.

Con información de Néstor Delgado.