Cuatro familias en Lajas Adentro, en Chiriquí, esperan tres casas tras perder su vivienda por el terremoto

Una de las afectadas pidió que los trabajos se desarrollen con rapidez, especialmente por las necesidades de los niños.

Chiriquí/Cuatro familias, integradas por 21 personas, esperan la construcción de tres casas en Lajas Adentro, distrito de San Félix, Chiriquí, después de que la vivienda que compartían quedara completamente destruida por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Mientras avanzan las labores de construcción, permanecen hacinadas en estructuras que les fueron facilitadas temporalmente. Según el Ministerio de Vivienda, las nuevas casas permitirán que estas familias tengan mejores condiciones de alojamiento.

Una de las afectadas pidió que los trabajos se desarrollen con rapidez, especialmente por las necesidades de los niños.

“Que ayuden más a los niños y a los que vivimos aquí, pues, y darle gracias a Dios a que se construya lo más rápido posible porque lo necesitamos”, expresó.

Además de recuperar un techo, las familias esperan contar con viviendas seguras. El temor a otro movimiento sísmico sigue presente después de lo que vivieron.

“Que sea bien construida”, pidió la residente. Cuando ocurrió el terremoto, los ocupantes lograron ponerse a salvo antes de que la estructura colapsara por completo. Todos salieron ilesos, pero perdieron la vivienda.

Ahora, las cuatro familias esperan que la construcción de las tres casas les permita dejar el alojamiento provisional y recuperar un espacio seguro para vivir.

Con información de Demetrio Ábrego.