Dan de alta a dos bebés hospitalizadas por tosferina en Veraguas

Las niñas, de cuatro y ocho meses, son primas de la menor fallecida y proceden de una misma vivienda en Platanares, donde las autoridades realizaron vacunaciones y búsqueda de contactos.

Veraguas./Dos bebés de cuatro y ocho meses, que permanecían hospitalizados por tosferina en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, recibieron el alta médica.

Ambas proceden de la comunidad de Platanares, en la zona atlántica del distrito de Santa Fe, y son primas de la niña de un año y cuatro meses que falleció. Según el reporte epidemiológico provincial citado, los tres casos confirmados correspondían a menores que residían en una misma vivienda.

La muerte de la niña había sido confirmada por el Ministerio de Salud (Minsa), que detalló que ingresó a urgencias el 24 de octubre y falleció el 5 de noviembre.

Tras la detección de los casos, los equipos de salud se trasladaron a Platanares para investigar los contagios, evaluar a los residentes y aplicar vacunas.

“En la comunidad nosotros hicimos la investigación perifocal, se hizo la vacunación masiva en la comunidad y se le dio tratamiento también a las personas sintomáticas”, explicó el médico entrevistado.

El especialista indicó que, ante un caso sospechoso, las autoridades investigan el entorno familiar y comunitario para identificar contactos y brindar atención oportuna. Según detalló, estas intervenciones se realizan en menos de 48 horas, conforme a las normas del Minsa, con el propósito de evitar nuevos casos.

También recordó que la vacuna contra la tosferina está incluida en el Programa Ampliado de Inmunizaciones y reiteró la importancia de que las familias mantengan al día los esquemas de vacunación de los niños.

“Es una de las herramientas más efectivas para controlar cualquier situación que tenga que ver con la tosferina”, manifestó.

La tosferina: estos son los síntomas

Una tos seca y persistente, episodios intensos que pueden provocar vómitos y un sonido agudo al intentar respirar después de toser son algunas de las principales señales de alerta de la tosferina, una infección bacteriana de las vías respiratorias que puede causar complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños.

Con información de Ney Castillo.