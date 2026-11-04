Santiago de Veraguas rinde homenaje a los símbolos patrios con actos protocolares y sin desfiles

El estudiante Daniel González fue el orador de fondo este 4 de noviembre. Durante la ceremonia, el alcalde de Santiago llamó a trabajar por una patria con oportunidades para todos.

Santiago, Veraguas/Con actos protocolares, la ciudad de Santiago conmemoró este 4 de noviembre el Día de los Símbolos Patrios, en una jornada en la que se compartieron mensajes sobre la participación de los jóvenes y el trabajo conjunto por el bienestar de la comunidad.

La ciudad celebró las fechas patrias del 3 y 4 de noviembre únicamente con actos cívicos, sin desfiles, por disposición del Ministerio de Educación.

Este miércoles, el orador de fondo fue Daniel González, estudiante del Instituto Urracá de Santiago, primer puesto de honor, dirigente estudiantil y representante de Veraguas en el Concurso Nacional de Oratoria.

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González habló de la preparación que ha acompañado su participación en el concurso y de la emoción de representar a su provincia.

“Estar en el Concurso Nacional de Oratoria es uno de mis más grandes sueños, desde que tengo memoria”, expresó.

El estudiante también exhortó a otros jóvenes a alzar la voz y destacó lo que significa representar a la juventud veragüense en ese escenario.

Un llamado al trabajo por la comunidad

Por su parte, el alcalde de Santiago expresó su aspiración de una tierra con oportunidades para todos y llamó a contribuir al bienestar de la provincia y de la ciudad.

“Una tierra donde haya oportunidades para todos, y con esa convicción de que todos podemos trabajar por el bienestar de nuestra provincia, de nuestra ciudad, hoy hacemos honor a nuestros símbolos patrios”, manifestó.

El alcalde vinculó la conmemoración con el compromiso ciudadano de aportar al país: “Que el mensaje al final sea contribuir para que esta patria sea mejor”.

Los mensajes del estudiante y del alcalde formaron parte de la jornada con la que Santiago rindió homenaje a los símbolos nacionales, en ausencia de los tradicionales desfiles.

Con información de Ney Castillo.