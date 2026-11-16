Periodistas de Veraguas y Coclé alzan su voz contra atentado a Rolando Rodríguez

Comunicadores de distintas generaciones se concentraron en Santiago para exigir seguridad y respeto a la libertad de expresión en Panamá.

Veraguas/Con pancartas en mano y consignas en defensa de su labor, miembros del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), capítulos de Veraguas y Coclé, realizaron un mitin pacífico en la ciudad de Santiago para rechazar los actos violentos perpetrados contra el periodista Rolando Rodríguez.

La protesta surge luego de que se registrara un ataque nocturno contra la residencia del comunicador, hecho en el que resultaron incendiados dos vehículos estacionados y afectada la fachada de la vivienda.

Durante la manifestación, Dallys Saldaña, presidenta del Conape en Veraguas, calificó lo ocurrido como un límite intolerable para el gremio y la sociedad panameña. "Esto ha sido la gota que derramó el vaso de agua y, como ciudadanos, no podemos permitirlo", afirmó la dirigente.

Saldaña subrayó además que el hecho trasciende a un solo medio o profesional: "La ciudadanía tiene que entender que ha sido un atentado contra la democracia y la libre expresión de este país".

A la convocatoria acudieron comunicadores de distintas generaciones bajo el lema "El periodismo no se calla, la libertad de prensa se defiende", exigiendo garantías de seguridad, respeto a la vida y a los derechos humanos.

Por su parte, el periodista Régulo Franco respaldó el llamado de unidad del gremio y advirtió sobre el impacto de estos ataques en la institucionalidad. "No es un ataque para él, sino para toda la democracia del país, sino para toda la justicia del país. Detrás de la sombra de la noche trabaja el crimen y nosotros no lo vamos a permitir. Atacar a un periodista es atacar la esencia pura de la patria", sentenció.

Con información de Ney Castillo.