Rolando Rodríguez sobre atentado en su contra: 'Si un periodista se siente amenazado, quien sale perjudicada es la sociedad'

El subdirector asociado del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, reflexiona sobre la defensa del periodismo y el derecho ciudadano de estar informado, reaccionando al atentado a su vivienda.

Ciudad de Panamá/El atentado en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada del pasado sábado 14 de noviembre, marca un punto de quiebre que amenaza la libertad de expresión en Panamá. Así lo advirtió el subdirector asociado del diario La Prensa al señalar que el mayor peligro de estas agresiones es que los comunicadores opten por el silencio para proteger sus vidas, dejando a los ciudadanos sin acceso a información de interés.

"La consecuencia inmediata es la autocensura. He visto a periodistas llevarse las manos a la cabeza pensando: Si hago esto, me demandan. Ahora imagínate si su vida está en peligro", expresó Rodríguez en entrevista con Noticias AM, donde analizó el impacto de este ataque en el ejercicio del periodismo de investigación.

Para Rodríguez, el problema trasciende la seguridad individual de los reporteros y golpea directamente a la democracia.

Explicó que cuando un periodista frena su trabajo por miedo, se corta el flujo de datos necesarios para la toma de decisiones ciudadanas.

Quien va a salir perjudicada es la sociedad panameña, porque cuando un periodista se siente amenazado y recurre a la autocensura para proteger su vida, la consecuencia inmediata para la sociedad es que se restringe su acceso a la información de carácter público". — Rolando Rodríguez - Subdirector asociado de La Prensa

El subdirector asociado de La Prensa recordó que las investigaciones periodísticas suelen fiscalizar el destino de los fondos estatales. "La gente debe saberlo, porque muchas de esas investigaciones están vinculadas con los dineros que son nuestros, pagados a través de nuestros impuestos".

Una ruptura de reglas y el reto de la transparencia

Durante la entrevista en Noticias AM, Rodríguez señaló que, si bien los periodistas están acostumbrados a los roces propios del oficio y a las advertencias de procesos judiciales por parte de personas investigadas, el ataque del pasado sábado cruzó un límite inédito en el país.

"Este atentado ha roto todas las reglas a las que estábamos acostumbrados entre las personas que investigamos y los medios de comunicación", sostuvo, subrayando que es indispensable garantizar condiciones mínimas de seguridad para que los equipos de prensa puedan trabajar.

Lejos de intimidarse, Rodríguez aseguró que el gremio mantendrá su labor fiscalizadora, incluso frente a las trabas burocráticas que dificultan obtener documentos en las instituciones públicas.

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Denunció que, con frecuencia, los datos sobre contratos estatales son difíciles de rastrear o desaparecen de los portales oficiales cuando se inicia una pesquisa.

Sin embargo, adelantó que el uso de herramientas de inteligencia artificial está cambiando el panorama para analizar licitaciones y obligar a las entidades a cumplir con la transparencia.

De cara a la reunión convocada en la Presidencia con gremios y directores de medios, Rodríguez insistió en que las autoridades tienen la responsabilidad de llevar las pesquisas hasta las últimas consecuencias para evitar la impunidad. "Hay algo que no debemos olvidar, y es que los periodistas también podemos hacer nuestras propias investigaciones", puntualizó el comunicador, reafirmando el compromiso de la prensa de seguir informando al país.