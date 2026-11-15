Atentado contra Rolando Rodríguez: Gremios periodísticos convocan a concentración este martes

Unas 80 organizaciones se reunirán el martes 17 de noviembre frente a La Prensa. El Ministerio Público confirmó la aprehensión de un primer sospechoso por el ataque

Ciudad de Panamá, Panamá/El atentado contra el periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ha generado el rechazo de gremios periodísticos, medios de comunicación y organizaciones empresariales. La madrugada del sábado 14 de noviembre, la residencia del comunicador, ubicada en Brisas del Golf, fue atacada con un artefacto explosivo.

Como muestra de solidaridad y rechazo a la violencia contra quienes ejercen el periodismo, unas 80 organizaciones de la capital y del interior del país participarán en una concentración convocada para el martes 17 de noviembre, a las 4:00 p.m., en los exteriores del diario La Prensa.

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La convocatoria reúne a asociaciones de periodistas, medios digitales y tradicionales, así como a representantes de distintos sectores empresariales, que se han sumado para expresar su respaldo a Rodríguez y exigir que se esclarezca el atentado.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que convocó para este lunes a representantes de medios de comunicación y gremios periodísticos a una reunión en la que se compartirán reflexiones e información sobre el caso, sin comprometer el desarrollo de las investigaciones.

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Los representantes del sector periodístico manifestaron que esperan conocer los resultados de este encuentro y que las autoridades continúen con las diligencias necesarias para identificar a todos los responsables del ataque.

En tanto, el Ministerio Público confirmó la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como primer sospechoso del atentado. La captura se efectuó mediante un allanamiento en el distrito de San Miguelito, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial, con apoyo de información proporcionada por ciudadanos.

Con información de Luis De Jesús Mendoza