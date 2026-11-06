Presidente Mulino anuncia que pedirá al ministro Chapman agilizar fondos para reparar tres puntos críticos en Boquete

Se prevé destinar $1.5 millones para intervenir carreteras y puentes. El mandatario también informó sobre una donación de $2 millones de Marruecos para construir viviendas en las zonas afectadas por los sismos.

Boquete, Chiriquí/La rehabilitación y reparación de tres puntos críticos de carreteras y puentes en Boquete, Chiriquí, requiere una intervención urgente ante el deterioro que amenaza con dejar incomunicadas zonas de producción, establecimientos turísticos y viviendas. Para estas obras se prevé destinar $1.5 millones.

Tras recorrer los sectores afectados, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que pedirá agilizar los recursos y que abordaría el tema con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Esto no puede esperar y no va a esperar, porque una cosa es ver una foto y otra cosa es ver que estamos en esos lugares”, manifestó.

Mulino alertó sobre la erosión de la carretera y las consecuencias que tendría una ruptura para las comunidades y las actividades económicas ubicadas en la parte alta. Explicó que reconstruir la vía después de un colapso complicaría la recuperación del acceso.

El mandatario insistió en que la colocación de advertencias no significa que el terreno esté en condiciones seguras.

“El hecho de que hayamos puesto una vallita ahí de advertencia no significa que abajo esté sólido. Por donde pasé y por donde cruzamos, eso está hueco”, expresó.

También advirtió que un aguacero fuerte o un nuevo movimiento sísmico podrían agravar los daños y provocar un problema estructural de mayor magnitud.

Donación para reconstruir viviendas

Durante la gira, Mulino se refirió a la construcción de viviendas en las comunidades afectadas por los movimientos sísmicos, especialmente en las provincias centrales.

“Se están construyendo a la velocidad que se puede construir”, dijo, antes de informar sobre el aporte recibido de Marruecos.

Hemos recibido una donación importantísima de Marruecos, dos millones de dólares”, indicó. Según explicó, estos recursos se incorporan al fideicomiso para continuar la construcción de casas con el Ministerio de Vivienda, además de las aportadas por el sector privado.

Mulino señaló que una vivienda de bloques de concreto requiere entre dos meses y medio y tres meses de construcción. En contraste, destacó que las soluciones habitacionales del ministerio pueden levantarse en menos tiempo y, según afirmó, han resistido los movimientos sísmicos.

“O sea, vamos a construir esas casas; se levantan en siete u ocho días. Póngale diez, pero son las que más hay”, manifestó.

Añadió que ya se trabaja en la edificación de estas viviendas en distintas comunidades. En Tonosí, mencionó que el municipio traspasó un terreno para desarrollar las obras.

“Y claro, ya el municipio de Tonosí, por ejemplo, ya aceptó, traspasó la propiedad donde estaba el hospital y ya están ahí trabajando”, señaló.

En cuanto a los centros educativos, el presidente indicó que el Ministerio de Educación mantiene evaluaciones diarias para determinar las intervenciones necesarias.

“Igualmente, el ministro de Educación me dijo ayer en el desfile que están haciendo evaluaciones todos los días, para reparar lo que hay que reparar y para hacer lo que hay que hacer”, expresó.

Con información de Demetrio Ábrego.