Último pago de programas sociales: Mides distribuirá más de $55 millones entre beneficiarios

⚫ Los pagos se realizarán del 16 al 27 de noviembre para la modalidad de Tarjeta Clave Social y del 30 de noviembre al 4 de diciembre en las áreas de difícil acceso. ⚫ 189,582 panameños (as) recibirán su pago a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 189,582 personas recibirán el cuarto y último pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), que contempla un desembolso de 55,248,870 dólares, informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El calendario establece que los pagos para 169,565 beneficiarios que utilizan la Tarjeta Clave Social se efectuarán del 16 al 27 de noviembre. En tanto, las personas que residen en áreas de difícil acceso recibirán las transferencias del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Esta modalidad comprende a 20,017 beneficiarios.

Como parte de esta jornada, el Mides distribuirá más de 5 mil nuevas Tarjetas Clave Social a personas que se incorporan a los programas. La entrega de estos instrumentos comenzará el 23 de noviembre.

Los desembolsos corresponden a los programas Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional, dirigidos a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con las cifras de la institución, del total de beneficiarios, 130,721 son mujeres y 58,861 hombres.

En cuanto a los pagos en comunidades de difícil acceso, la distribución de los 20,017 beneficiarios es la siguiente:

Red de oportunidades: 11,839 personas.

120 a los 65: 5,764 personas.

Senapan: 1,775 personas.

Ángel Guardián: 639 personas.

El Mides recordó a los beneficiarios que deben cumplir con las corresponsabilidades establecidas para cada programa y consultar los canales oficiales de la institución para conocer los lugares habilitados y el calendario correspondiente.

Con este desembolso, la institución completa el cuarto ciclo de pagos de los programas de transferencia monetaria de 2026.

Puedes leer: Sinaproc: Se mantiene el aviso preventivo por lluvias significativas en el territorio nacional