Sinaproc: Se mantiene el aviso preventivo por lluvias significativas en el territorio nacional

Sinaproc advierte sobre posibles inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas ante las lluvias previstas en Panamá, mientras el aviso preventivo se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. de este viernes 6 de noviembre.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias significativas en el territorio nacional, debido a la incidencia de la vaguada monzónica y sistemas de baja presión que favorecen el ingreso de humedad y generan condiciones atmosféricas inestables.

La entidad informó que el aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. de este viernes 6 de noviembre, ante el pronóstico de precipitaciones que podrían afectar diferentes regiones del país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan acumulados de lluvia moderados, entre 120 y 200 milímetros, en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, la península de Azuero y la comarca Ngäbe-Buglé. En el resto del territorio nacional, los acumulados podrían alcanzar hasta 119 milímetros.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían aumentar la saturación de los suelos y elevar el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, caída de árboles y desplazamientos de terreno, especialmente en sectores vulnerables de las regiones central y occidental.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas y áreas inundadas, tanto a pie como en vehículos, así como mantenerse alejada de las orillas y zonas propensas a inundaciones.

También exhortó a identificar rutas de evacuación y zonas seguras dentro de las comunidades, evitar actividades recreativas en ríos y playas mientras persistan las lluvias y mantenerse atentos a posibles deslizamientos en terrenos inestables.

La institución reiteró el llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Sinaproc y del Imhpa.

Asimismo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación de emergencia a las líneas oficiales 520-4426 y 911.