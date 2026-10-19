Temblor en Panamá: Penonomé comienza a reconstruir viviendas y reparar negocios

En la barriada del Carmen, en Chigoré, comenzaron los trabajos de construcción de tres casas para familias cuyas viviendas colapsaron.

Coclé/La construcción de tres viviendas en Chigoré y las primeras reparaciones de negocios en la avenida central de Penonomé marcan el inicio de la recuperación para familias y comerciantes afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre. Mientras unos esperan volver a tener un hogar, otros buscan reparar sus locales para reabrir sus puertas y recuperar sus ingresos.

En la barriada del Carmen, en Chigoré, comenzaron los trabajos de construcción de tres casas para familias cuyas viviendas colapsaron. Según la directora regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Leydis Batista, se espera que puedan recibir las llaves de sus nuevos hogares en aproximadamente un mes.

La situación de estas familias había sido presentada por TVN Noticias tras el sismo. La funcionaria explicó que el Ministerio formaliza y verifica la información recopilada durante las evaluaciones iniciales, realizadas con personal técnico del Sistema Nacional de Protección Civil y trabajadores sociales de distintas instituciones.

“Formalmente, hoy hicimos entrega de 40 expedientes a lo que es la empresa contratista para que, pues, estas casas puedan ejecutarse de forma rápida en toda la provincia”, señaló.

La atención también incluirá viviendas que requieren reparaciones mediante autogestión.

“También vamos a trabajar las autogestiones. Ya el día de hoy hemos iniciado con lo que es el cálculo de materiales de algunas casas que solamente requieren algunas mejoras”, agregó.

De acuerdo con el Miviot, ya se han realizado demoliciones para dar paso a la reconstrucción. Entretanto, algunas familias permanecen en albergues mientras se evalúan los terrenos y las condiciones para levantar sus viviendas.

Comerciantes buscan reabrir sus locales

En la avenida central de Penonomé, una de las principales arterias comerciales del distrito, propietarios de negocios comenzaron a reparar los daños luego de las evaluaciones técnicas y de recibir las certificaciones correspondientes de profesionales idóneos.

Según el reporte de TVN Noticias, las inspecciones continúan con la participación del ingeniero municipal y del equipo encargado de evaluar las estructuras.

Los daños varían entre locales con afectaciones totales y parciales. Algunos establecimientos pudieron reabrir desde el tercer día después del terremoto, mientras otros siguen cerrados a la espera de una certificación que les permita iniciar las reparaciones.

Durante las revisiones también se han identificado elementos ajenos a la estructura que presentan peligro de caída, incluso en locales que ya cuentan con un informe técnico.

Por ello, se insiste en que los propietarios tramiten las evaluaciones con profesionales idóneos y atiendan los riesgos detectados antes de avanzar con las obras y recibir nuevamente a sus clientes.

Con información de Nathali Reyes.