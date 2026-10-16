Temblor en Panamá: Bomberos de Santiago operan desde carpas tras daños en su cuartel por el sismo
El coronel Eduardo Chen Rosas explicó que los cuarteles de Santiago, Soná y Las Palmas resultaron afectados. Sin embargo, aseguró que esta situación no ha interrumpido las labores de respuesta.
Santiago, Veraguas/Desde carpas y con algunos bomberos que incluso han dormido en una unidad móvil, el personal del cuartel de Santiago, en Veraguas, mantiene la atención de emergencias pese a los daños que sufrió la instalación tras el sismo del pasado 9 de octubre.
El coronel Eduardo Chen Rosas explicó que los cuarteles de Santiago, Soná y Las Palmas resultaron afectados. Sin embargo, aseguró que esta situación no ha interrumpido las labores de respuesta.
Puede leer: Tribunal anuncia que cédulas vencidas tendrán validez hasta el 4 de enero de 2027
“No, de ninguna manera. Nosotros seguimos trabajando desde ese día”, expresó al ser consultado sobre posibles afectaciones a la operatividad. La institución también había comunicado que la estación de Santiago continuaba brindando sus servicios.
Solo en el área de Santiago, los bomberos atendieron 26 emergencias durante la jornada anterior a la entrevista, según detalló Chen Rosas.
El coronel indicó que se mantiene activo un contingente de entre 70 y 75 personas, integrado por voluntarios, personal administrativo, miembros de la guardia permanente y de la Oficina de Seguridad.
Sobre las condiciones del cuartel de Santiago, señaló que el edificio fue evaluado por ingenieros del Ejército de Estados Unidos y profesionales de una universidad local.
Mientras continúan las labores, el personal permanece en instalaciones temporales y se prevé recuperar del cuartel los materiales y equipos necesarios para sostener también las funciones administrativas.
Con información de Emilio Batista.