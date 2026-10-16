Temblor en Panamá: Bomberos de Santiago operan desde carpas tras daños en su cuartel por el sismo

El coronel Eduardo Chen Rosas explicó que los cuarteles de Santiago, Soná y Las Palmas resultaron afectados. Sin embargo, aseguró que esta situación no ha interrumpido las labores de respuesta.

Santiago, Veraguas/Desde carpas y con algunos bomberos que incluso han dormido en una unidad móvil, el personal del cuartel de Santiago, en Veraguas, mantiene la atención de emergencias pese a los daños que sufrió la instalación tras el sismo del pasado 9 de octubre.

El coronel Eduardo Chen Rosas explicó que los cuarteles de Santiago, Soná y Las Palmas resultaron afectados. Sin embargo, aseguró que esta situación no ha interrumpido las labores de respuesta.

“No, de ninguna manera. Nosotros seguimos trabajando desde ese día”, expresó al ser consultado sobre posibles afectaciones a la operatividad. La institución también había comunicado que la estación de Santiago continuaba brindando sus servicios.

Solo en el área de Santiago, los bomberos atendieron 26 emergencias durante la jornada anterior a la entrevista, según detalló Chen Rosas.

El coronel indicó que se mantiene activo un contingente de entre 70 y 75 personas, integrado por voluntarios, personal administrativo, miembros de la guardia permanente y de la Oficina de Seguridad.

Sobre las condiciones del cuartel de Santiago, señaló que el edificio fue evaluado por ingenieros del Ejército de Estados Unidos y profesionales de una universidad local.

Mientras continúan las labores, el personal permanece en instalaciones temporales y se prevé recuperar del cuartel los materiales y equipos necesarios para sostener también las funciones administrativas.

Con información de Emilio Batista.