Temblor en Panamá| Edificio de la Gobernación de Coclé tendría que ser demolido tras daños

Ingenieros, arquitectos y especialistas inspeccionaron el inmueble para determinar el alcance de las afectaciones, aunque la posible demolición es la principal conclusión preliminar, los estudios técnicos continúan.

Penonomé, Coclé/El edificio de la Gobernación de Coclé, una de las estructuras más emblemáticas de Penonomé, tendría que ser demolido debido a los graves daños ocasionados por el terremoto, según una evaluación preliminar anunciada por el gobernador de la provincia.

Ingenieros, arquitectos y especialistas inspeccionaron el inmueble para determinar el alcance de las afectaciones, aunque la posible demolición es la principal conclusión preliminar, los estudios técnicos continúan.

Las autoridades ya buscan otro espacio para trasladar las oficinas de la Gobernación. Por el momento, tampoco se ha definido qué ocurrirá con el terreno donde se encuentra el edificio afectado.

Catedral de Penonomé también sufrió graves daños

Los especialistas también inspeccionaron la Catedral San Juan Bautista, considerada una de las más antiguas de Penonomé. Parte de su estructura resultó afectada y una de sus torres colapsó.

Durante una revisión del interior del templo, se constató que gran parte de las imágenes religiosas permaneció intacta.

“Yo diría que Penonomé es uno de los más impactados. Tú has visto cómo quedó nuestra catedral, que era un símbolo para todos los cristianos, y la Gobernación, pues un edificio que nos llenaba de orgullo”, expresó el gobernador Irving González.

El funcionario reconoció la tristeza causada por la destrucción de ambos edificios, aunque destacó que no se registraron víctimas.

“Tristeza a la vez verlas así, pero esa tristeza es compartida porque no se perdieron vidas humanas”, manifestó.

Las evaluaciones determinarán las medidas que deberán adoptarse en la catedral. Su recuperación podría tomar tiempo debido a los estudios y procedimientos técnicos requeridos antes de iniciar una eventual reconstrucción.

Con información de Nathali Reyes.