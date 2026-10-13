Temblor en Panamá: ¿Cuánto midió la ruptura provocada por el sismo del 9 de octubre?

La estimación fue realizada mediante las relaciones empíricas de Wells y Coppersmith (1994) , utilizadas para relacionar la magnitud de un terremoto con las dimensiones probables de la ruptura.

Ciudad de Panamá, Panamá/El terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá provocó una ruptura estimada de aproximadamente 1,422.10 kilómetros cuadrados, con una extensión de 73.63 kilómetros de largo, según datos publicados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

La estimación fue realizada mediante las relaciones empíricas de Wells y Coppersmith (1994), utilizadas para relacionar la magnitud de un terremoto con las dimensiones probables de la ruptura. Desde el evento principal hasta la fecha, el país ha registrado más de 500 réplicas.

El epicentro se ubicó en La Pitaloza, provincia de Herrera, una comunidad que permanece incomunicada y donde se han reportado varias afectaciones, remeciendo así el país entero y causando también daños graves en las provincias de Los Santos, Coclé y Veraguas, siendo las más afectadas.

El impacto también alcanzó al sistema educativo. Un total de 35 centros escolares colapsaron, con una matrícula conjunta de 3,031 estudiantes, distribuidos en cinco regiones educativas, según el listado divulgado por el Ministerio de Educación el 12 de octubre.

¿Por qué hubo daños lejos del epicentro?

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, explicó a TVN Noticias que la gravedad de los daños no depende únicamente de la distancia con respecto al epicentro.

Entre los factores que influyen se encuentran la cercanía de la falla, la profundidad del sismo, que fue de 12 kilómetros, y las características del suelo.

Los terrenos rígidos transmiten las ondas sísmicas, mientras que los suelos blandos y las zonas de relleno pueden amplificar el movimiento. Esto explicaría por qué dos localidades pueden sufrir impactos distintos durante un mismo terremoto, aunque una se encuentre más alejada del epicentro.

Luque hizo referencia a las afectaciones reportadas en Chitré (Herrera) y Penonomé (Coclé), donde se registraron daños importantes pese a su distancia de La Pitaloza.

La profundidad del evento también determina cómo se distribuye la energía. Los efectos pueden ser más intensos en las áreas próximas al epicentro, mientras que la onda sísmica pierde fuerza a medida que se aleja.

Fallas de Azuero y antecedentes históricos

El terremoto estaría relacionado con el sistema de fallas de la península de Azuero. Los registros históricos de esta región incluyen un sismo de magnitud 6.9 ocurrido en 1913.

Luque indicó que los terremotos de gran magnitud pueden presentar ciclos cercanos a los 100 años. Sin embargo, precisó que Chiriquí continúa siendo la región con mayor actividad sísmica de Panamá.

Esta actividad está relacionada con el contacto de tres placas tectónicas en el mar, cuya dinámica proyecta la sismicidad hacia la frontera entre Panamá y Costa Rica.

En el caso de Azuero, el evento del 9 de octubre permitirá ampliar los estudios sobre las fallas existentes en la región y su comportamiento.