Temblor en Panamá: Herrera inicia construcción de viviendas tras el sismo; primera etapa contempla unas 300 casas

Los trabajos preliminares comenzaron el jueves con la demolición de las estructuras afectadas, el retiro de escombros y el traslado de materiales.

Herrera/La construcción de las primeras viviendas para familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre comenzó en El Banco de Pesé, provincia de Herrera, como parte de un plan inicial que contempla la reparación y construcción de aproximadamente 300 casas.

En la comunidad, personal de la empresa contratista trabaja en una vivienda y realiza el trazado para una segunda. Durante el recorrido de TVN Noticias, las primeras casas podrían entregarse en unos 20 días, si las condiciones del tiempo permiten avanzar con las obras.

“Si el tiempo nos permite, en 20 días ya tendrán sus viviendas”, señaló una de las personas consultadas.

Las casas contarán con dos recámaras, sala-comedor, espacio para cocina, baño y una terraza posterior destinada a las actividades de lavandería.

Los trabajos preliminares comenzaron el jueves con la demolición de las estructuras afectadas, el retiro de escombros y el traslado de materiales.

“El día jueves se empezó con la demolición y recogieron los escombros, empezaron con la traída del material y de una vez arrancaron”, relató una de las personas entrevistadas.

Las lluvias han interrumpido algunas labores, por lo que los trabajadores aprovechan los periodos de mejor tiempo para continuar.

Demoliciones en La Arena y trabajos en Mandinga

Además de las obras en El Banco, se inició la demolición de tres viviendas en La Arena y se prevé ingresar este martes a la comunidad de Mandinga.

“Ya tenemos la casa esta que está en construcción y están marcando para hacer la segunda acá en El Banco. Arrancamos con la demolición en La Arena de tres casas y en el día de mañana debemos estar entrando en la comunidad de Mandinga”, detallaron durante el recorrido.

Esta primera etapa busca atender a familias de Herrera cuyas residencias resultaron afectadas por el sismo, mediante reparaciones o la construcción de nuevos hogares, según las condiciones de cada vivienda.

Con información de Eduardo Javier Vega.