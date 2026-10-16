Temblor en Panamá: Perdieron sus casas, pero ayudan a otros: la solidaridad de Carrizal tras el terremoto

Su historia refleja la respuesta de una comunidad que, pese a sufrir sus propias pérdidas, se organizó para recibir a damnificados de otros poblados afectados por el sismo y sus réplicas.

Soná, Veraguas./Deisy Mela perdió su hogar tras el terremoto del pasado 9 de octubre. Sin embargo, entre la tristeza por lo ocurrido, encontró fuerzas para ayudar a otras familias que llegaron a Carrizal de Soná, en Veraguas, buscando refugio.

“Me da la tristeza ver cómo estaba mi hogar, pero a pesar de eso yo sacaba fuerza para ayudar a las personas que en realidad estaban llegando”, contó a TVN Noticias.

Su historia refleja la respuesta de una comunidad que, pese a sufrir sus propias pérdidas, se organizó para recibir a damnificados de otros poblados afectados por el sismo y sus réplicas.

La maestra Yanitza Atencio, quien participa en la atención de las familias, relató que la llegada de personas comenzó desde el primer día de la emergencia.

“Las familias empezaron a llegar sin nada, la mayoría lo perdieron todo”, expresó.

Según explicó, unas 160 personas permanecían refugiadas en la escuela al momento de la entrevista. Inicialmente, el plantel recibió a 230, pero algunas ya habían comenzado a trasladarse a otros lugares.

La docente estimó que alrededor de 700 personas se encontraban albergadas en distintos puntos de Carrizal, entre ellas familias procedentes de Santa Catalina, Lagartero, El Tigre y Los Amarillos.

“La comunidad de Carrizal se unió”, destacó Yanitza, quien agradeció especialmente la participación de los jóvenes y las donaciones recibidas para apoyar a quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.

Daisy Mela también se sumó a ese esfuerzo. Según relató, junto a su madre colaboró en la alimentación de las familias, aun mientras enfrentaba la pérdida de su propia casa. “A pesar de todo lo que pasa, aquí estamos con vida”, expresó.

La atención a los afectados también incluye jornadas médicas. El Ministerio de Salud señaló este viernes que mantiene asistencia y seguimiento a familias en Carrizal y otras comunidades de Soná y Mariato.

Con información de Nicanor Alvarado.