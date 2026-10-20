Temblor en Panamá: Veraguas recibe entre 20 y 30 llamadas diarias para evaluar casas y comercios

En el distrito de Soná también se reciben reportes diarios, que son atendidos por cuadrillas interinstitucionales encargadas de realizar las evaluaciones.

Veraguas./Más de diez días después del terremoto del 9 de octubre, residentes de Veraguas siguen solicitando que se revisen sus viviendas y comercios. Así lo mantiene registrado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, que recibe entre 20 y 30 llamadas diarias relacionadas con propiedades que necesitan evaluaciones estructurales.

Edwin Pinilla, del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), explicó que también hay personas que acuden directamente a las oficinas para reportar sus casos y pedir una inspección.

“Nuestras oficinas también han sido habilitadas para poder recibir reportes de manera presencial de aquellas personas que aún no han sido evaluadas, tanto en sus residencias como en sus comercios”, señaló.

En el distrito de Soná también se reciben reportes diarios, que son atendidos por cuadrillas interinstitucionales encargadas de realizar las evaluaciones.

Mientras continúan las revisiones, Veraguas mantiene 39 albergues en Mariato, Soná y Las Palmas. La mayor concentración está en las comunidades del sur de Soná.

“Hasta el momento manejamos una cifra de 39 albergues”, indicó Pinilla, quien explicó que los equipos mantienen el suministro de toldas, agua y alimentos para las personas refugiadas.

La asistencia también incluye giras con otras instituciones para brindar atención médica y apoyo psicológico a quienes permanecen fuera de sus hogares.

Según el balance presentado durante el reporte desde el COE, más de 500 familias han resultado afectadas en estos distritos. La atención continúa tanto en los albergues como en las comunidades desde las que todavía llegan solicitudes para revisar casas y comercios.

Con información de Yami Rivas.