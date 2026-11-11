Unachi rechaza condicionar el pago de salarios y defiende su autonomía; requieren cerca de $20 millones

Absel Navarro defendió la autonomía universitaria y aseguró que su administración trabaja en corregir problemas heredados. Docentes y administrativos reclamaron el pago oportuno de sus quincenas.

Chiriquí/El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, rechazó que el pago de los salarios se condicione a decisiones administrativas dentro de la institución, que requiere cerca de $20 millones para cubrir sus próximas quincenas.

Durante una conferencia de prensa, Navarro defendió la autonomía universitaria y las reclasificaciones de docentes y administrativos. Sostuvo que las decisiones internas corresponden a las autoridades y órganos de gobierno de la universidad.

“¿Cómo se puede condicionar el pago de las quincenas si uno realiza un movimiento administrativo?”, cuestionó.

Primero, las decisiones administrativas se toman a lo interno de la universidad, por las autoridades correspondientes, por los órganos de gobierno correspondientes, pero no nos pueden dar instrucciones, obligarnos a realizar medidas”, expresó.

El rector señaló que la universidad puede seguir recomendaciones y aseguró que ya lo está haciendo como parte de los ajustes de su gestión.

Cambios administrativos y salarios pendientes

En tanto, Félix Estrada, de la Asociación de Profesores de la Unachi, reconoció que existen aspectos administrativos por mejorar, que atribuyó a la gestión anterior. Sin embargo, manifestó que corregirlos requiere tiempo y que ese proceso no debe impedir el pago a los trabajadores.

“Lo injusto es que durante ese proceso de cambio no se estén pagando los salarios”, afirmó Estrada.

El rector reiteró su invitación al ministro de Economía y Finanzas y al presidente de la República para que visiten la Unachi y conozcan su situación, así como los servicios que ofrece a los estudiantes y a la sociedad chiricana.

También aseguró que las puertas del diálogo permanecen abiertas. La universidad solicitó un traslado de partida de $20 millones para atender el déficit presupuestario hasta diciembre.

Docentes reclaman intervención de las autoridades

Por su parte, Abel Fernández, de la Unachi, cuestionó la falta de intervención de las instituciones encargadas de velar por los derechos de los trabajadores.

Quisiéramos saber dónde está la Defensoría del Pueblo, quisiéramos saber dónde está el Ministerio de Trabajo, porque hay violaciones directamente a los trabajadores, no solamente de empresas privadas, es también el sector público”, manifestó.

Fernández anunció que convocarán una asamblea para evaluar qué decisiones tomar ante la situación.

Con información de Demetrio Ábrego.