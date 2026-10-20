Temblor en Panamá: Psicólogas de la Policía Nacional brindan atención emocional a familias en albergues de Coclé

Especialistas en salud mental se trasladan a los albergues para escuchar y devolver la calma a la población, en medio del temor generado por las constantes réplicas del potente movimiento telúrico.

Coclé/Tras el potente sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre y que ha acumulado más de 900 réplicas, la angustia y el temor persisten en miles de hogares.

Con el objetivo de acompañar y sostener a quienes han vivido momentos de incertidumbre, un equipo de psicólogas de la Policía Nacional recorre la provincia de Coclé en una misión profundamente humana: escuchar, reconfortar y brindar contención emocional a las familias en albergues y comunidades afectadas.

Más allá del uniforme, estas profesionales se han desplegado en el distrito de Penonomé y sectores aledaños para ofrecer una mano amiga y un espacio seguro de desahogo a personas que enfrentan la constante zozobra de las réplicas telúricas.

Acompañamiento para sanar

La licenciada Sara Leudo, psicóloga de la sección de Bienestar Laboral de la Policía Nacional, explicó que este despliegue busca cuidar lo más valioso en momentos de desastre: la paz mental y la estabilidad emocional de la ciudadanía. Especialistas de distintas regiones del país —incluyendo Panamá Oeste, Veraguas, la región de Azuero y Coclé— se han unido en esta causa solidaria.

"El equipo de psicología de la institución acude a albergues y comunidades afectadas para dar acompañamiento y sostenimiento emocional tras un momento histórico e inusual en el país", destacó Leudo, remarcando la urgencia de validar lo que cada persona está sintiendo tras días de constante tensión.

La especialista resaltó la sensibilidad que se requiere al tratar con los adultos mayores, para quienes la movilidad reducida y la frecuencia de las réplicas incrementan notablemente la ansiedad y el temor. "Es momento de ser muy empáticos con nuestros abuelos y brindarles la seguridad que necesitan", señaló.

En cuanto a los más pequeños del hogar, Leudo hizo un llamado a proteger su bienestar afectivo, evitando abrumarlos con imágenes o noticias alarmantes y manteniendo canales abiertos para que expresen sus miedos. "Es fundamental preguntarles cómo se sienten según su edad, escucharlos con paciencia y brindarles herramientas simples de prevención y calma ante cualquier eventualidad", puntualizó.

Con cada palabra de aliento y cada jornada de apoyo en los albergues de Coclé, el equipo multidisciplinario busca reafirmar que la seguridad integral también se construye protegiendo la salud mental de la población panameña.

Con información de Nathali Reyes.