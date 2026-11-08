Puerto Indio celebra el primer Festival de la Jagua para resaltar la cultura Emberá y Wounaan

La comunidad de Sambú, a más de dos horas de recorrido por mar y río, organizó dos días de actividades culturales, gastronómicas y deportivas para resaltar sus tradiciones y fortalecer su identidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/A más de dos horas de recorrido por mar y río se encuentra Puerto Indio, en el distrito de Sambú, provincia de Darién. Esta comunidad, caracterizada por sus tradiciones y riqueza cultural, celebra este año la primera edición del Festival de la Jagua, una actividad que reúne a los pueblos Emberá y Wounaan.

Durante dos días, lugareños y visitantes participan en una celebración que busca preservar las costumbres ancestrales de ambos pueblos. La jornada inaugural comenzó con un recibimiento y una ceremonia tradicional, seguida de actividades que pusieron en primer plano sus expresiones culturales.

Niños, jóvenes y adultos lucieron sus cuerpos pintados con distintos diseños tradicionales, como símbolo de identidad y pertenencia. Las pinturas se elaboran con tinta extraída de la jagua, fruta que da nombre al festival y que forma parte de las prácticas ancestrales de estas comunidades.

Las parumas de colores, las flores que adornan las cabezas de las mujeres y los vistosos collares también formaron parte de la celebración. A esto se sumaron presentaciones de danzas autóctonas, música, gastronomía y competencias deportivas. La inauguración incluyó palabras de autoridades tradicionales y gubernamentales, presentaciones culturales y un chapuzón en el río Sambú, en medio de un ambiente de alegría y unidad comunitaria.

La viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, destacó la importancia del festival para el desarrollo de la comunidad, al considerar que permite promover los productos que elaboran sus habitantes y generar oportunidades para las mujeres. También señaló que la actividad contribuye a fortalecer la identidad cultural de un pueblo que, durante años, ha luchado por sus derechos, reconocimiento y visibilidad ante quienes aún no conocen esta comunidad.

Por su parte, la gobernadora de la comarca Emberá Wounaan y organizadora del festival, Raquela Carpio, manifestó que olvidar las raíces significa perder la esencia de un pueblo. Por ello, destacó la importancia del trabajo conjunto de las autoridades para fortalecer a la comunidad.

En representación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, Naryee Levy expresó su satisfacción por acompañar a los habitantes de Puerto Indio en esta celebración. Mientras tanto, el presidente del Congreso Local de Puerto Indio, Tino Quintana, explicó que la jagua no solo se utiliza como pintura ancestral, sino que también posee propiedades medicinales para la piel.

Con esta primera edición, Puerto Indio convierte a la jagua en el centro de una celebración que busca mantener vivas las tradiciones y transmitir las expresiones culturales de los pueblos Emberá y Wounaan.