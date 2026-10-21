Reformas electorales| Castañeda responde a 'Popi' Varela y lo acusa de amenazarla: 'el que busca encuentra'

La presidenta calificó la publicación como una amenaza y acusó a Varela de intentar convertir la Asamblea en un escenario de conflicto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El debate de las reformas electorales sigue sin arrancar, pero la confrontación política ya está instalada en el pleno. La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, respondió al diputado José Luis “Popi” Varela, quien aseguró haberle advertido que enfrentarían con una “oposición fuerte” cualquier intento de llevar el proyecto al pleno.

Varela relató, en Noticias AM, que hace una semana le dijo a Castañeda que “no se te ocurra meter esto porque vamos a hacer una oposición fuerte a que lo hagan, no es el momento indicado (...)”. Además, publicó en Instagram un video titulado “Lo que está quieto se deja quieto”, que molestó a Castañedas y a otros diputados.

Diputado José Luis Popi Varela, con todo respeto le respondo donde corresponde, en el pleno de esta Asamblea Nacional, de frente y sin rodeos. El proyecto de ley primero no estaba en el orden del día. Esa amenaza no se la acepto a usted ni a nadie. A mí me va a respetar. Quien tiene que prepararse es usted. El que busca encuentra”, expresó Castañeda sentada en su curul.

La presidenta calificó la publicación como una amenaza y acusó a Varela de intentar convertir el Parlamento en un escenario de conflicto.

Como mujer y política merezco respeto, ya que usted publicó una amenaza en sus redes tratando de hacer ver que usted va a convertir este parlamento en un lugar de conflicto y diatribas, faltándonos el respeto uno a otro. Eso no se lo voy a permitir”, manifestó.

El reclamo no se quedó allí. Castañeda también llevó al pleno las conversaciones que, según aseguró, ha sostenido por teléfono con el diputado.

Le recuerdo, diputado, que usted me ha llamado a mi celular manifestando una posición, pero cuando llega al pleno cambia su opinión. Eso con todo respeto sí es falta de transparencia”, sostuvo.

La discusión también alcanzó el argumento de priorizar la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. Castañeda defendió que la emergencia y el trabajo legislativo pueden atenderse al mismo tiempo.

Reitero mi solidaridad con las familias afectadas por el terremoto. Pero seamos claros, atender la emergencia no significa paralizar la Asamblea ni detener el país. Podemos atender a las familias y cumplir con nuestros deberes legislativos. Una cosa no excluye la otra. No sea irresponsable”, expresó.

Antes de su intervención, los diputados Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, y Osman Gómez, de Alianza e integrante de la bancada mixta, también cuestionaron a Varela.

Castañeda cerró su respuesta insistiendo en mantener la actividad parlamentaria: “Hay que dejar claro que ni la emergencia se ignora ni nuestra responsabilidad legislativa se debe abandonar”.