Policlínica Presidente Remón sigue cerrada; recuperación tardará entre seis y ocho meses

La instalación permanece cerrada tras sufrir serias afectaciones por el sismo. La CSS trasladó servicios y personal a otras dependencias y reprograma las citas a través del 199.

Ciudad de Panamá, Panamá/La recuperación de la Policlínica Presidente Remón, en Santa Ana, tomará entre seis y ocho meses, anunció el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, quien explicó que será necesario apuntalar toda la estructura tras los daños ocasionados por el sismo.

Sus declaraciones se dan luego de que la CSS recibiera el informe de evaluación técnica. El funcionario señaló que consideran el edificio “totalmente rescatable”, aunque los trabajos requieren tiempo para garantizar la seguridad de los pacientes y trabajadores.

Esto nos va a tardar entre seis y ocho meses, seis y ocho meses que le vamos a pedir, por supuesto, a toda la población que nos tenga paciencia porque por su seguridad necesitamos hacer todos los arreglos”, manifestó.

Según Mon, el edificio ya soportaba una carga mayor a la que su estructura podía manejar, condición que se agravó con el movimiento telúrico el pasado 9 de octubre.

El director de la CSS recordó que se trata del primer edificio emblemático de la institución y aseguró que la intervención busca dejar una estructura renovada, con mejores servicios para los asegurados y pensionados.

Servicios y personal trasladados

Ante esta situación, la policlínica permanece cerrada y varios de sus servicios han sido trasladados a otros edificios de la CSS. Mon explicó que la farmacia, los laboratorios y el personal fueron trasladados a otras dependencias de la CSS, entre ellas instalaciones en El Marañón, Calle 25, el Edificio de los Trabajadores y Las Cumbres.

La redistribución involucró a casi 600 colaboradores, de acuerdo con el director.

Mientras avanzan los trabajos, las citas especializadas se están reprogramando en otras instalaciones para dar continuidad a la atención.

¿Qué deben hacer quienes tenían citas?

Mon recordó que los pacientes deben llamar al 199 y seleccionar la primera opción para conocer dónde serán atendidos.

“Así es, llamando al 199, en la primera opción automáticamente, si tenía una cita, le van a decir dónde tiene que ir para poder ser atendido por sus médicos”, explicó.

El funcionario reconoció las incomodidades que implica el traslado de los servicios y pidió paciencia a la población durante la rehabilitación.

Con información de Jessica Román.