Representantes de corregimientos piden mayor presencia policial ante aumento de robos y hurtos

Los representantes recordaron que hace aproximadamente ocho días sostuvieron una reunión con el director de la Policía Nacional en el Consejo Municipal, en la que plantearon la necesidad de aumentar la presencia de unidades policiales en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los constantes robos, hurtos y otros hechos de violencia registrados en las últimas horas mantienen preocupadas a las autoridades de distintos corregimientos del distrito capital, quienes solicitan un reforzamiento de la seguridad para sus comunidades.

César Kiamco, representante de Bella Vista, señaló que se trabaja en el fortalecimiento de programas de seguridad comunitaria, como Vecinos Vigilantes, tomando en cuenta las características particulares del corregimiento, donde predominan los edificios y existe una alta circulación de trabajadores, estudiantes y turistas.

“Sí hemos estado trabajando con la publicidad nacional para poder reforzar algunos programas, como el caso de los vecinos vigilantes, que es un programa que cambió su arquitectura gracias a una morfología distinta, como es que Bella Vista tiene muchos edificios, a diferencia de un lugar donde tiene solamente casas. Y hay un esfuerzo de poder multiplicarlos rápidamente, pero hemos insistido en algunas cosas importantes. Número uno, el tema de aumentar la presencia policial en rondas constantes y que estén en áreas donde hay circulación importante de, otra vez, trabajadores, estudiantes, pero también los turistas”, manifestó.

Por su parte, Luis Constante, representante de Pedregal, destacó la ubicación del corregimiento, que colinda con más de cinco corregimientos y cuenta con múltiples vías de entrada y salida, una condición que, según explicó, dificulta el control de quienes ingresan al sector.

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“Pedregal es un corregimiento que colinda con más de cinco corregimientos y todos esos corregimientos tienen salida y entrada para Pedregal. Necesitamos intensificar los puntos de control, porque también se ha dado el caso de que no tiene que ver nada con el corregimiento, pero no lo traen acá. Ejemplo: Las personas que aparecieron, dos cuerpos semienterrados, uno que fue incinerado dentro de su auto, son casos aislados al corregimiento, pero aterrizan por la facilidad que tiene el corregimiento de las entradas, como lo mencioné. Entonces, hay que intensificar los puntos de control para evitar que este tipo de anomalía siga pasando en el corregimiento de Perdregal”, indicó.

Los representantes recordaron que hace aproximadamente ocho días sostuvieron una reunión con el director de la Policía Nacional en el Consejo Municipal, en la que plantearon la necesidad de aumentar la presencia de unidades policiales en distintos puntos de la ciudad.

La solicitud se produce mientras se evalúa una propuesta de la Policía Nacional relacionada con restringir la movilidad en algunos corregimientos del Distrito Capital. Las autoridades locales consideran que esta medida podría contribuir a reducir los robos y hurtos que, según los reportes, se han registrado principalmente durante horas de la noche.

Los representantes insisten en que se requiere reforzar los patrullajes, establecer mayores puntos de control y mantener una presencia policial constante en las áreas de mayor circulación.

Con información de Luis De Jesús Mendoza