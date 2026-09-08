Intento de robo a camión blindado en Marbella: Policía y Ministerio Público mantienen diligencias este martes

La vía, que permaneció cerrada durante las primeras horas de la mañana debido a las investigaciones, ya fue reabierta al tránsito vehicular, por lo que la circulación en el sector se desarrolla con normalidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones tras el intento de asalto a un camión blindado registrado la noche del lunes 7 de septiembre en Calle 53 Este, en Marbella.

A primeras horas de este martes 8 de septiembre, las autoridades mantenían las diligencias en el área para recabar evidencias que permitan identificar y ubicar a los responsables del hecho.

La vía, que permaneció cerrada durante las primeras horas de la mañana debido a las investigaciones, ya fue reabierta al tránsito vehicular, por lo que la circulación en el sector se desarrolla con normalidad.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 7:40 p.m., cuando el vehículo blindado realizaba labores de abastecimiento y retiro de dinero de un cajero automático ubicado en la sucursal de Banco General en Marbella.

Según informes preliminares, al menos cuatro hombres llegaron al lugar con la intención de perpetrar el atraco. Sin embargo, el personal de seguridad reaccionó a tiempo y se produjo un intercambio de disparos que permitió frustrar el delito.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos emprendieron la huida. En medio de la fuga, el vehículo en el que se movilizaban terminó volcado en la vía ubicada frente a la sucursal bancaria.

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El Banco General confirmó el intento de robo mediante un comunicado y aclaró que el hecho ocurrió fuera del horario de atención al público.

"Aproximadamente a las 7:40 pm se registró un intento de robo a un carro blindado que se encontraba retirando dinero de nuestro cajero automático en sucursal Marbella", detalló la entidad bancaria.

El banco confirmó que "el hecho ocurrió fuera del horario de atención al público, por lo que no había clientes ni personal del banco en el lugar".

Asimismo, destacó que el asalto "fue frustrado gracias a la reacción oportuna de nuestra agencia transportadora de seguridad".

Como consecuencia del intercambio de disparos, un colaborador de la empresa transportadora de seguridad resultó herido. Según informó el banco, el trabajador se encuentra estable y fuera de peligro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad y paradero de los involucrados, mientras se analizan las evidencias recopiladas en la escena.

Por su parte, Banco General informó que la sucursal de Marbella permanecerá cerrada este martes tras lo ocurrido y recordó a sus clientes que mantiene disponibles sus 75 sucursales y canales digitales las 24 horas.