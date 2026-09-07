Intento de robo a un camión blindado en Marbella

El hecho ocurrió fuera del horario de atención al público de una sucursal bancaria y fue frustrado por personal de seguridad tras un intercambio de disparos.

Ciudad de Panamá/Un intento de asalto a un camión blindado en el área de Marbella, ciudad de Panamá, terminó en un intercambio de disparos la noche de este lunes 7 de septiembre. Los hechos se registraron cuando el vehículo realizaba labores de abastecimiento en la zona.

Según informes preliminares de testigos, varios malhechores llegaron al lugar con la intención de perpetrar el atraco. Sin embargo, el personal de seguridad reaccionó a tiempo y se produjo un intercambio de disparos que logró frustrar el delito. Tras el enfrentamiento, los sospechosos emprendieron la huida.

En medio de la fuga, el vehículo en el que se movilizaban terminó volcado en la vía ubicada frente a la sucursal del Banco General.

Te puede interesar: Linces frustran robo a mano armada en un minisúper de Las Garzas

Posteriormente, los delincuentes abandonaron el automóvil accidentado y escaparon a bordo de un vehículo sedán utilizado como taxi.

Por su parte, el Banco General emitió un comunicado para aclarar lo sucedido en su sede.

"Aproximadamente a las 7:40 pm se registró un intento de robo a un carro blindado que se encontraba retirando dinero de nuestro cajero automático en sucursal Marbella", detalló la entidad bancaria.

El banco confirmó que "el hecho ocurrió fuera del horario de atención al público, por lo que no había clientes ni personal del banco en el lugar".

Asimismo, destacaron que el asalto "fue frustrado gracias a la reacción oportuna de nuestra agencia transportadora de seguridad".

Respecto al saldo del enfrentamiento, el banco informó la afectación a un trabajador: "Un colaborador de la empresa transportadora resultó herido, pero se encuentra estable y fuera de peligro".

Finalmente, la entidad bancaria anunció medidas operativas tras el suceso. "La sucursal permanecerá cerrada mañana», confirmó la institución, al tiempo que recordó a sus clientes que mantiene a disposición sus «75 sucursales y canales digitales, disponibles las 24 horas".

Las autoridades llegaron a la escena del intento de robo para iniciar las investigaciones.