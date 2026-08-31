Linces frustran robo a mano armada en un minisúper de Las Garzas

Durante el procedimiento fueron decomisadas dos armas de fuego, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, indicios que serán incorporados a la investigación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres hombres fueron aprehendidos por agentes del Servicio Policial Motorizado Lince, luego de ser sorprendidos in fraganti cuando presuntamente intentaban cometer un robo a mano armada en un minisúper ubicado en el corregimiento de Las Garzas.

De acuerdo con la información policial, la intervención se produjo tras recibirse una alerta sobre el hecho. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al establecimiento y lograron frustrar la acción delictiva.

Durante el procedimiento fueron decomisadas dos armas de fuego, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, indicios que serán incorporados a la investigación.

Los tres aprehendidos, junto con los elementos decomisados, serán puestos a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes por este hecho.

La Policía Nacional reiteró la importancia de reportar oportunamente cualquier situación sospechosa, ya que la rápida respuesta de las unidades permitió evitar que el presunto robo se concretara.

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