Colón: Asesinan a un hombre en Altos de Los Lagos; cifra de homicidios se eleva a 68

Residentes alertaron a la Policía Nacional sobre un hombre que se mantenía en el pavimento cerca a una de las torres residenciales.

Provincia de Colón./Un hombre fue asesinado la tarde de este sábado en las inmediaciones de la torre L86, en el sector de Altos de Los Lagos, provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, residentes del área alertaron a la Policía Nacional sobre una persona que se encontraba tendida en el pavimento. Al llegar al lugar, las unidades policiales encontraron al hombre sin signos vitales.

Según los primeros informes, la víctima habría recibido tres impactos con arma de fuego.

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Personal del Ministerio Público y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho violento.

Con este caso, se eleva a 68 la cifra de víctimas por homicidio en lo que va del año en la provincia de Colón.

Con información de Néstor Delgado.