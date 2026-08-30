Piden veto a proyecto de ley que amplía beneficios para jubilados y adultos mayores

La CCIAP también plantea que una política social dirigida a los adultos mayores no debería recaer de manera creciente sobre determinados sectores productivos.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió al Ejecutivo vetar en su conjunto el Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente y que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros ya existentes para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La organización reconoce que proteger a los adultos mayores es una responsabilidad compartida, pero considera que estas medidas deben aplicarse de manera sostenible. Según la CCIAP, los nuevos descuentos representan una carga directa para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que deben continuar haciendo frente a gastos como planillas, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos.

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La CCIAP advierte que las MiPymes tienen una capacidad limitada para asumir nuevos costos de manera permanente. Ante un aumento de sus gastos, las empresas podrían verse obligadas a reducir sus márgenes, aumentar precios, posponer inversiones, limitar contrataciones o incluso dejar de operar.

Sobre la propuesta de establecer un crédito fiscal del 100% para reconocer los descuentos, la organización señala que esta medida no resolvería por sí sola el problema. Considera necesario determinar primero su viabilidad, el costo que tendría para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para aplicarlo de manera efectiva.

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La CCIAP también plantea que una política social dirigida a los adultos mayores no debería recaer de manera creciente sobre determinados sectores productivos. Por ello, propone revisar el régimen vigente y evaluar su impacto sobre los precios, el empleo, la inversión y las MiPymes.

Finalmente, la organización pidie al presidente de la República vetar la iniciativa y abrir una revisión integral desde los puntos de vista técnico, fiscal y económico. La CCIAP sostiene que proteger a los adultos mayores es necesario, pero considera que hacerlo mediante nuevas cargas para las MiPymes no es sostenible.