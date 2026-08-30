Fallecen dos agentes de la Aeronaval en accidente de tránsito en Colón

Los funcionarios perdieron la vida mientras cumplían funciones en el sector de Playa Chiquita, en la Costa Arriba de Colón.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó con profundo pesar el fallecimiento de dos agentes del Servicio Especial Motorizado de la Policía Aeronaval, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Playa Chiquita, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

De acuerdo con la institución, los agentes se encontraban desplegados en esta zona del país cumpliendo funciones cuando sufrieron el lamentable accidente.

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Tras el hecho, el Senan indicó que se mantiene coordinando con las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La institución lamentó profundamente la pérdida de ambos funcionarios y extendió sus condolencias, solidaridad y apoyo a los familiares y seres queridos de los agentes fallecidos.

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La Familia Aeronaval expresó su pesar por la muerte de sus compañeros y destacó el compromiso de las unidades que se encontraban cumpliendo con sus labores al momento del trágico suceso.