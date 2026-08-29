Vandalismo y agresiones contra funcionarios afectan a un centro de salud en Colón

De acuerdo con el Minsa en las instalaciones se han reportado daños a la infraestructura, rotura de vidrios, golpes en las puertas y lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes.

Actos de vandalismo y agresiones contra funcionarios se han registrado en el Centro de Salud de Escobal, ubicado en el sector del Lago Gatún, provincia de Colón.

De acuerdo con el director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Colón, Abraham Alvarado, en las instalaciones se han reportado daños a la infraestructura, rotura de vidrios, golpes en las puertas y lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes.

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Alvarado dijo que hasta el momento se desconoce el motivo de estas acciones, aunque indicó que, de acuerdo con lo conocido, algunas estarían relacionadas con la petición de construir un hospital en el área. Además, agregó que los hechos no solo han ocasionado daños en las instalaciones, sino que también han afectado a funcionarios que laboran en el centro de salud, lo que representa un riesgo para el personal y los usuarios.

Ante esta situación, el Minsa informó que lo ocurrido fue puesto en conocimiento de las autoridades superiores, con el objetivo de coordinar las acciones correspondientes y garantizar la seguridad de funcionarios y usuarios.

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Por otro lado, el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez también fue afectado por actos vandálicos que ocasionaron daños en el sistema eléctrico y en las bombas de agua, afectando parte de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Las autoridades aseguran que se encuentran actualmente en proceso de la adquisición del equipamiento y los insumos necesarios para ponerlo en funcionamiento.