Corredor de las Playas: ampliación alcanza 5% de avance; construcción de puentes comenzará en septiembre

La obra comprende aproximadamente 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles desde la entrada de la Hacienda Los Calderones, en el distrito de La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en Chame.

La Chorrera, Panamá Oeste/El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, realizó este viernes un recorrido por los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas, desde el sector de El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, en Capira.

La obra registra actualmente un avance del 5% en los primeros nueve kilómetros y los trabajos en este tramo de la vía se desarrollan durante el día y la noche.

Durante la inspección, las autoridades anunciaron que en septiembre comenzará la construcción de los puentes vehiculares contemplados en el proyecto.

El MOP adjudicó a Constructora MECO, S.A. el proyecto denominado “Ampliación del Corredor de las Playas–Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino–Sajalices y Variante de Campana”, declarado de interés público por el Consejo de Gabinete.

La obra comprende aproximadamente 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles desde la entrada de la Hacienda Los Calderones, en el distrito de La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en Chame.

El proyecto busca mejorar la movilidad y la seguridad vial en el sector oeste del país.

Con información de Yiniva Caballero.