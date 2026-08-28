IMA usará $22.1 millones para comprar 335,367 quintales de arroz destinados a tiendas y ferias

El IMA aseguró que, tras la apertura de nuevas tiendas en Coclé y Panamá, el consumo mensual de arroz en los programas de la institución aumentó de 100,000 a 140,000 quintales.

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de $22,133,574 a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para la compra de arroz nacional que será distribuido mediante sus tiendas, agrodistribuidoras y ferias en el país.

La aprobación se dio con 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Los recursos provienen de excedentes generados por las ventas del IMA durante la vigencia fiscal de 2025, depositados en una cuenta del fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá.

“El crédito que se está solicitando será efectivo para comprar arroz nacional que va a tener una duración aproximada de 2 meses y medio”, explicó Walter Rodríguez, subdirector del IMA, durante la sustentación.

Compra alcanzará los 335,367 quintales

Con los $22.1 millones aprobados, el IMA proyecta comprar 335,367.18 quintales de arroz nacional, a un precio estimado de entre $64 y $66 por quintal.

El producto será adquirido a los molinos ya pilado, empacado y listo para su distribución. La institución reiteró que los fondos no serán empleados para importar el grano.

El IMA no tiene proyectada la compra de arroz internacional, tiene proyectado con este recurso poder comprar este arroz para suplir la demanda que tenemos de 140,000 quintales por mes”, manifestó Rodríguez.

La compra permitiría cubrir la demanda hasta los primeros días de noviembre. El IMA no detalló cuánto arroz se asignará a cada establecimiento.

Aumenta demanda en tiendas del IMA

El consumo mensual de arroz en los programas de la institución aumentó de 100,000 a 140,000 quintales tras la apertura de nuevas tiendas en las provincias de Coclé y Panamá.

El arroz será distribuido mediante las tiendas, agrodistribuidoras y ferias que desarrolla el IMA en diferentes puntos del país. Entre ellas, Aguadulce y Río Hato, además de la movilización de las ferias hacia comunidades rurales donde todavía no funcionan tiendas permanentes.

“Lo que hemos hecho es trasladarla a otros lugares más rurales que no tienen las condiciones ahorita para tener una tienda”, señaló Rodríguez al referirse a las ferias.

Para abastecer sus programas, el IMA requiere actualmente la movilización de más de 70 mulas semanales,explicó el funcionario.

Solicitud inicial fue recortada.

La institución había solicitado inicialmente alrededor de $37 millones para comprar 550,000 quintales de arroz y otros productos nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo autorizó $22,133,574, por lo que los recursos se concentrarán exclusivamente en la adquisición de arroz.

“Al reducirse, también se reduce lo que iba a ser la compra de otros productos y se deja específicamente para el arroz”, explicó Rodríguez. El director de Finanzas del IMA, Julio Miranda, señaló que la diferencia necesaria para completar los 550,000 quintales sería solicitada posteriormente.

Estado recuperará aproximadamente el 35%

La venta del arroz forma parte de un programa subsidiado, por lo que el IMA no recuperará la totalidad de los B/.22.1 millones.

“Utilidad per se no existe porque, como todos sabemos, es un tema subsidiado”, expresó Miranda.

Según el director de Finanzas, aproximadamente el 35% de la inversión regresará a la cuenta del fideicomiso mediante la venta del producto. Esto representa unos $7.7 millones, mientras que alrededor de $14.4 millones corresponderían al subsidio asumido por el Estado.

“Cada dólar que el Estado invierte, 35% retorna a los ingresos y la diferencia es el subsidio del Estado”, explicó Miranda.

El IMA vende 25 libras de arroz a $6.25. La institución sostuvo que mantiene este precio debido a que se trata de uno de los principales productos consumidos por la población.

Arroz será comprado a molinos nacionales

La institución comprará el arroz a más de 22 molinos nacionales mediante invitaciones para que presenten la cantidad que pueden suministrar y la frecuencia de las entregas.

El IMA explicó que no compra el producto directamente a distribuidores o supermercados, sino a los molinos encargados de recibir, procesar y empacar el arroz producido en el país.

“El IMA le compra directamente a los molinos, no le compramos a distribuidora, no le compramos a supermercado”, sostuvo Rodríguez.

Los molinos también deberán transportar el producto hasta los silos, bodegas o eventos feriales del IMA. Según la institución, este cambio le permite evitar un gasto superior a $1 millón en transporte y destinar esos recursos a nuevas compras.

Silos operan con capacidad limitada

Durante la sustentación, el IMA reconoció que sus silos tienen más de 70 años y no alcanzan el 40% de la capacidad de almacenamiento que deberían mantener debido a su deterioro.

Por esta limitación, la institución compra el arroz para distribuirlo prácticamente de inmediato y evitar que el producto presente malos olores, larvas u otros problemas derivados del calor y de un almacenamiento prolongado.

Los pagos a los molinos y proveedores demoran generalmente entre un mes y un mes y medio, aunque algunos trámites pueden extenderse hasta dos meses, dependiendo de la documentación y del refrendo de los contratos.