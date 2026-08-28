Jubilados piden a Mulino sancionar prontamente la ley que amplía sus descuentos

Cortés aclaró que el descuento en medicamentos aumentaría del 20% al 25% y no al 30%, como se había mencionado inicialmente.

Panamá/El Movimiento Mundo de Jubilados pidió al presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionar prontamente el proyecto de ley aprobado ayer en tercer debate por la Asamblea Nacional, que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores.

Guillermo Cortés, representante del movimiento, expresó su satisfacción por la aprobación de la iniciativa, de la cual aseguró que la organización fue gestora junto con el diputado Javier Sucre y su equipo.

Señor presidente, por favor, sancione la ley prontamente y esperemos que podamos gozar en vida de estos beneficios porque ha sido un debate que nos ha costado mucho”, manifestó Cortés.

La propuesta queda ahora en manos del Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.

¿Qué descuentos se ampliarían?

Cortés aclaró que el descuento en medicamentos aumentaría del 20% al 25% y no al 30%, como se había mencionado inicialmente. También señaló que el beneficio en restaurantes se mantendría en 25% y alcanzaría a restaurantes, refresquerías y franquicias nacionales e internacionales.

“En el tema de los medicamentos, del 20 al 25%, no el 30% como están diciendo”, precisó. Uno de los cambios incorporados corresponde a los productos o platos ofrecidos mediante promociones, a los cuales se les aplicaría un descuento del 15%.

“Los platos en promoción. Tengo todos los días quejas respecto a esto. No se le aplica descuento. Le hemos puesto un 15% a la promoción”, explicó.

El dirigente sostuvo que esta disposición busca evitar que los comercios aumenten los precios antes de colocar los productos en oferta.

“Se suben los precios antes de poner la famosa oferta. Y por eso es que en este proyecto hemos contemplado todos esos temas. Ejemplo, que tú me aumentas el precio hoy de un producto X, porque mañana lo vas a tener en promoción. Bueno, aunque esté el precio en promoción, tú me pones el 15%”, expresó.

Hoteles y espectáculos

En los hoteles, hostales y moteles se mantendría el descuento del 50% de lunes a jueves. Para viernes, sábado y domingo, el beneficio aumentaría del 30% al 40%, según detalló Cortés.

“La ley original establecía 50% de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo, 30%. Lo hemos llevado, sigue igual de lunes a jueves, 50%. Viernes, sábado y domingo, 40%”, señaló.

La propuesta también contempla un descuento del 50% en entradas para cines, teatros, actividades deportivas, centros de visitantes y otros espectáculos.

En el caso de las actividades anunciadas para apoyar causas sociales, Cortés explicó que se aplicaría un descuento del 15% cuando la totalidad de lo recaudado no se destine al propósito promocionado.

“Nosotros queremos estar claros en que, si el 100% de esa actividad va para estas personas, estamos bien. Sin embargo, si eso no es así, tenemos un 15% de descuento en ese espectáculo”, dijo.

Artículos médicos y de higiene

La iniciativa incorpora beneficios para la compra de equipos y accesorios utilizados por adultos mayores, entre ellos sillas de ruedas, bastones, andaderas, baños portátiles y camas hospitalarias.

“Todo eso está contemplado en el proyecto. No estaba en ninguna ley y tiene un descuento”, afirmó.

Durante la entrevista se mencionó un descuento del 20% para los pañales desechables de adultos. Sin embargo, Cortés indicó previamente que este beneficio sería del 25%, por lo que existe una diferencia entre ambas cifras.

“Los pañales para adultos, que es una queja que recibo todos los días. Precio altísimo. También está contemplado en el proyecto un descuento del 25%”, sostuvo. También se incluiría un descuento del 25% en artículos y enseres destinados a la salud y la higiene.

Cortés plantea pérdida del poder adquisitivo

El representante de los jubilados señaló que la legislación vigente data de 1987 y consideró necesario actualizarla frente al aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo de esta población.

Tenemos que adecuar las normas que tienen que ver con los adultos mayores. Y los salarios son igualitos. El poder adquisitivo nuestro no ha cambiado realmente”, expresó.

Cortés aseguró que en Panamá existen más de 500,000 adultos mayores y sostuvo que casi 200,000 personas reciben pensiones inferiores a $400.

“El jubilado, yo lo he dicho también en las entrevistas, se debate en un dilema. Compra un poquito de medicina; no se alimenta, se está muriendo. O viceversa”, manifestó.

Además de solicitar la sanción de la iniciativa, Cortés hizo un llamado al Ejecutivo para abordar un posible ajuste de las pensiones, al señalar que su presentación corresponde exclusivamente a ese órgano del Estado.