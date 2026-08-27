Asamblea aprueba en tercer debate ampliación de beneficios para jubilados y pensionados

La iniciativa busca actualizar el régimen de descuentos y beneficios para esta población, como parte de una política pública orientada a fortalecer su seguridad económica y social.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 226, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, ampliando los beneficios dirigidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La iniciativa recibió 47 votos a favor y busca actualizar el régimen de descuentos y beneficios para esta población, como parte de una política pública orientada a fortalecer su seguridad económica y social y reconocer los aportes realizados a lo largo de sus vidas.

El proyecto fue respaldado por representantes de organizaciones de jubilados y pensionados, entre ellos Alfredo Oranges, uno de los coautores e impulsores de la Ley 6 de 1987; Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados, y Héctor Ávila, del Movimiento Fecha, quienes estuvieron presentes durante la firma del instrumento jurídico.

Los dirigentes expresaron su satisfacción por la aprobación de la iniciativa, que calificaron como un nuevo avance en las reivindicaciones de los adultos mayores y que contó con el respaldo de diputados de distintas bancadas.

Amplían descuentos y servicios

Entre las principales disposiciones se contempla la ampliación de los descuentos aplicables a medicamentos, consultas médicas, cirugías y tratamientos, con el propósito de contribuir a reducir el impacto de los gastos de salud en esta población.

La lista de productos y servicios beneficiados también incluye entradas a actividades recreativas, transporte, aparatos de ortopedia, bastones, sillas de ruedas, muletas y caminadoras.

Asimismo, se contemplan descuentos en restaurantes, servicios de cable e internet, hospitales, clínicas, laboratorios privados y centros de imagenología.

El proyecto también incorpora beneficios relacionados con:

Tarjetas de crédito y débito

Pólizas de seguros

Consumo de agua

Productos de salud e higiene personal

Préstamos hipotecarios

Pasajes aéreos

Tasa de aseo, entre otros servicios.

La medida busca ofrecer un alivio económico a jubilados, pensionados y adultos mayores, tanto panameños como extranjeros residentes en el país, especialmente aquellos que dependen de pensiones que consideran insuficientes para cubrir sus gastos cotidianos y el costo de la canasta básica familiar.

Durante la discusión del proyecto, los diputados señalaron que la ampliación de estos beneficios no responde a una política de aumento de ingresos, sino a una medida de carácter social y reivindicativo destinada a mejorar las condiciones económicas de las personas mayores.

Uno de los aspectos contemplados en la iniciativa establece que los beneficios otorgados podrán ser descontados del Impuesto sobre la Renta, como mecanismo para facilitar su aplicación por parte de los establecimientos y empresas que los ofrecen.

Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa responde además a los compromisos asumidos por Panamá en materia de envejecimiento y protección de los derechos de las personas mayores.

En la exposición de motivos se hace referencia al Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, instrumento que promovió la adopción de políticas públicas encaminadas a garantizar la seguridad económica y social de las personas mayores.

Con la aprobación en tercer debate, el Proyecto de Ley No. 226 avanza en el proceso legislativo y plantea una ampliación del marco de beneficios establecido hace casi cuatro décadas mediante la Ley 6 de 1987.