Cáncer de colon aumenta en Panamá: más del 98% de los pacientes llega con síntomas al Oncológico

Tuñón explicó que solo el 1.7% de estos pacientes llega mediante una intervención preventiva y que casi el 40% es diagnosticado en etapas 3 y 4.

Panamá/El cáncer colorrectal registra un aumento en Panamá, mientras que más del 98% de los pacientes diagnosticados que llegan al Instituto Oncológico Nacional lo hacen cuando ya presentan síntomas, advirtió el doctor Carlos Tuñón, presidente de la Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva.

Tuñón explicó que solo el 1.7% de estos pacientes llega mediante una intervención preventiva y que casi el 40% es diagnosticado en etapas 3 y 4.

Solo el 1.7% de los pacientes diagnosticados con cáncer que llegan al Instituto Oncológico llegan a través de una intervención preventiva. Más del 98% llegan sintomáticos y de eso casi el 40% llegan en etapa 3 y 4”, manifestó.

El especialista, quien también es jefe de la Unidad de Endoscopía y Gastroenterología del Instituto Oncológico, señaló que el cáncer de colon representa el 80% de su carga asistencial en esa institución.

De acuerdo con las estadísticas oficiales mencionadas por Tuñón, actualizadas entre 2023 y 2024, esta enfermedad ocupa el tercer lugar en incidencia en Panamá y el primero en mortalidad, empatado con el cáncer de próstata. La edad promedio de los pacientes se mantiene alrededor de los 60 años y es ligeramente mayor entre las mujeres.

Los síntomas pueden variar según la ubicación

El cáncer colorrectal puede desarrollarse de manera silenciosa. Cuando se encuentra en el lado derecho del colon, puede producir anemia, mientras que en el lado izquierdo puede provocar estreñimiento agudo, distensión abdominal, dolor y síntomas obstructivos.

Tuñón explicó que la enfermedad ofrece una oportunidad de prevención porque, antes de convertirse en cáncer, puede presentarse una etapa de pólipo.

“Hay una etapa previa al cáncer que es una etapa de pólipo y esa etapa de pólipo se detecta a través, tal vez, de pruebas bioquímicas en las heces. Y esto, y una vez que podemos identificar a esos pacientes, entonces deberían ir a una colonoscopía para retirar el pólipo”, indicó.

La polipectomía, procedimiento mediante el cual se retiran los pólipos durante una colonoscopia, constituye una intervención que puede proteger al paciente frente al desarrollo de la enfermedad.

Evaluación médica antes de realizarse pruebas

El especialista recomendó que las personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal busquen atención médica, debido a que quienes tienen un hermano, hermana, padre o abuelo con esta enfermedad presentan un riesgo mayor.

Sin embargo, aclaró que los pacientes no deben realizarse pruebas por cuenta propia. La primera evaluación puede estar a cargo de un médico de atención primaria, familiar o internista, quien determinará qué examen necesita cada persona.

No corra a hacerse pruebas. Somos presos de las redes sociales y de todo. Hay que ir a una consulta, no con un gastroenterólogo, con un médico internista, con un médico de atención primaria, médico familiar. Él es el que debe orientar la prueba que usted requiere que se haga. No gaste dinero de manera innecesaria”, expresó.

Tuñón agregó que existen pruebas sencillas y de bajo costo para determinar si una persona está en riesgo de padecer cáncer de colon.

Déficit de especialistas ante una mayor demanda

El aumento de los casos también representa una presión para el sistema sanitario, que no cuenta con una cantidad adecuada de gastroenterólogos. Según Tuñón, Panamá tiene capacidad para formar más especialistas y más del 60% de los gastroenterólogos activos se forma en el país.

El médico planteó que también se requiere revisar la distribución de la carga asistencial. Explicó que los gastroenterólogos realizan hospitalizaciones, procedimientos y consultas de pacientes complejos, además de otras funciones que podrían ser atendidas por profesionales de distintas especialidades.

“Si pudiéramos nosotros orientar esa carga asistencial a lo que realmente importa en nuestra especialidad, se apoyaría, se mejoraría muchísimo la atención de la demanda”, sostuvo.

Presentan recomendaciones al Ministerio de Salud

Por primera vez, dos sociedades médicas se unieron para elaborar un documento científico con recomendaciones dirigidas a la prevención del cáncer colorrectal. El documento, producto de más de un año de revisión de literatura y evidencia científica, fue entregado al ministro de Salud.

El Ministerio de Salud también activó una comisión para la prevención y detección del cáncer, integrada por especialistas de distintas áreas.

“Vamos a tratar de incorporarlo al Ministerio de Salud y esperamos que esto genere una política pública real, que se le dote de recursos a la prevención y que realmente impacte a la población”, expresó Tuñón.