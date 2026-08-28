Clima en Panamá: lluvias y tormentas se extenderán desde Chiriquí hasta Coclé durante la tarde

Panamá/Las incursiones nubosas favorecerán este viernes la ocurrencia de lluvias en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico prevalecerán condiciones de parcialmente nubladas a cubiertas, con un incremento de la actividad convectiva durante la tarde.

En la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica durante la mañana sobre el sur de Veraguas, las Tierras Bajas de Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y sectores de Panamá.

Para horas de la tarde se prevén lluvias y tormentas de intensidad variable desde Chiriquí hasta Coclé, además de sectores de Darién y la comarca Emberá-Wounaan. En Panamá Oeste y Panamá, la actividad lluviosa disminuirá gradualmente.

En el Caribe, las lluvias aumentarán durante la mañana desde Colón hasta Bocas del Toro, con episodios intermitentes y de intensidad variable. Las precipitaciones persistirán de forma aislada durante la tarde en Colón, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Hacia la noche, las lluvias disminuirán significativamente en ambas vertientes, aunque podrían mantenerse algunos núcleos aislados sobre el Golfo de Panamá y una amplia cobertura nubosa en el Caribe.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en las zonas montañosas y entre 19 °C y 24 °C en las áreas bajas. Las máximas alcanzarán entre 26 °C y 32 °C.

En el Pacífico se esperan condiciones marítimas favorables, con olas de entre 0.60 y 1 metro. En el Caribe, el oleaje podría alcanzar los 2 metros, por lo que se recomienda precaución durante las actividades marítimas y costeras.

El índice de radiación ultravioleta se ubicará entre 2 y 9, con niveles de bajos a muy altos. Se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).