Canal de Panamá suspenderá temporalmente el servicio de agua en la potabilizadora de Miraflores este viernes

Según la institución, estos trabajos son de carácter preventivo y prioritario, y tienen como objetivo garantizar la mayor continuidad del servicio de agua potable despachado desde la planta potabilizadora de Miraflores.

El canal de Panamá informó a los usuarios de la planta potabilizadora de Miraflores que este viernes 28 de agosto se realizarán evaluaciones prioritarias de equipos de su sistema, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante el período indicado, se suspenderá temporalmente el bombeo directo hacia el área oeste de la potabilizadora, que comprende:

Residencial El Tucán

Panamá Pacífico

Veracruz

Asimismo, se suspenderá temporalmente la línea de bombeo hacia Arraiján cabecera.

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Según la institución, estos trabajos son de carácter preventivo y prioritario, y tienen como objetivo garantizar la mayor continuidad del servicio de agua potable despachado desde la planta potabilizadora de Miraflores.

Por otro lado, los sistemas que reciben agua mediante los tanques de almacenamiento de Albrook, Ancón, Cárdenas, El Chorrillo, Paraíso y Gamboa mantendrán el servicio. La continuidad en estas áreas dependerá de los niveles de los tanques y del comportamiento del consumo durante el período de los trabajos.

El canal de Panamá agradeció la comprensión de los usuarios mientras se realizan estas evaluaciones, las cuales, señaló, forman parte de las acciones preventivas destinadas a mantener la confiabilidad, seguridad y continuidad del suministro de agua potable.