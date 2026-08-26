Canal de Panamá suspenderá el servicio de agua en Arraiján y el sector oeste de Miraflores el otro fin de semana

La ACP recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, almacenar únicamente el agua requerida para sus necesidades básicas y hacer un uso moderado del recurso durante el periodo indicado.

La Autoridad del Canal de Panamá informó a los usuarios abastecidos por la planta potabilizadora de Miraflores que el próximo sábado 5 y domingo 6 de septiembre se estarán realizando trabajos relacionados con adecuaciones en los sistemas de producción y distribución de agua potable.

La medida forma parte de las iniciativas que buscan reducir el impacto hídrico asociado a la disminución de las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño.

Los trabajos se realizarán desde el sábado 5 de septiembre, a partir de las 9:00 p.m., hasta el domingo 6 de septiembre, a la 1:00 p.m. Durante este periodo se espera un impacto menor en los sistemas que cuentan con tanques de reserva, aunque el nivel de servicio dependerá del consumo moderado y responsable que hagan los usuarios del recurso hídrico mientras duren las maniobras operativas.

Áreas donde se prevé impacto menor, sujeto al uso responsable del agua: Albrook, Ancón, Balboa, Clayton, Gamboa, Paraíso y las áreas abastecidas desde el tanque de El Chorrillo, incluyendo Santa Ana y San Felipe.

Áreas con suspensión temporal del suministro mientras duren los trabajos: sistema de Arraiján y sistema oeste de la planta potabilizadora de Miraflores, incluyendo El Tucán, Panamá Pacífico y Veracruz.

La ACP recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, almacenar únicamente el agua requerida para sus necesidades básicas y hacer un uso moderado del recurso durante el periodo indicado. Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del servicio se realizará de forma progresiva, conforme se estabilicen los sistemas de producción y distribución.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la operación segura, eficiente y responsable de los sistemas de agua potable bajo su administración.