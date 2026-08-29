Caso Conades: Detención provisional para extranjera vinculada a presunto peculado

El expediente guarda relación con presuntas irregularidades en un proyecto de interés social que contemplaba la construcción de 892 unidades sanitarias destinadas a beneficiar a comunidades de Macaracas, Guararé y Los Santos .

Ciudad de Panamá, Panamá/Una ciudadana extranjera quedó en detención provisional luego de que la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación lograra que un Juzgado de Garantías le imputara cargos por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado agravado, en perjuicio del Estado.

La mujer fue aprehendida el jueves 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de la operación Cimiento Cero, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, la imputada estaría vinculada a un caso que habría ocasionado un perjuicio económico de $612,029.07 al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

El expediente guarda relación con presuntas irregularidades en un proyecto de interés social que contemplaba la construcción de 892 unidades sanitarias destinadas a beneficiar a comunidades de Macaracas, Guararé y Los Santos.

Durante las audiencias correspondientes, la Fiscalía presentó los elementos que sustentaron la imputación y solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional, la cual fue decretada por el Tribunal de Garantías.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que se habría producido el presunto perjuicio contra el Estado y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

Más detalles aquí: Aprehenden a una mujer por presunto peculado de $612 mil en perjuicio de Conades