Aprehenden a una mujer por presunto peculado de $612 mil en perjuicio de Conades

La investigación está relacionada con supuestas irregularidades en un proyecto de interés social que contemplaba la construcción de 892 unidades sanitarias para beneficiar a comunidades de Macaracas, Guararé y Los Santos.

Panamá/Una mujer fue aprehendida este jueves 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con un caso de peculado que habría causado un perjuicio económico de $612,029.07 al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

La aprehensión se realizó durante la operación Cimiento Cero, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

La investigación está relacionada con supuestas irregularidades en un proyecto de interés social que contemplaba la construcción de 892 unidades sanitarias para beneficiar a comunidades de Macaracas, Guararé y Los Santos.

La mujer será puesta a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, donde la Fiscalía presentará sus solicitudes.