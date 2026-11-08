Restituirán e inhumarán los restos de Roberto Aparicio Oliva, víctima de la invasión de 1989 en Panamá

Roberto Adolfo Aparicio Oliva tenía 21 años cuando desapareció durante la invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989. Sus restos fueron identificados científicamente en octubre de 2026, luego de ser recuperados en 2020.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989, serán restituidos a sus familiares e inhumados este lunes 9 de noviembre, a las 11:00 a. m., en el Cementerio Jardín de Paz, en la ciudad de Panamá.

Aparicio Oliva tenía 21 años cuando desapareció durante la invasión. Su familia lo buscó en hospitales y cementerios, además de participar en diligencias de exhumación. Ahora podrá darle sepultura tras confirmarse científicamente su identidad.

Los restos fueron recuperados en 2020 en el mismo cementerio, durante las primeras exhumaciones realizadas como parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

La identificación fue confirmada el pasado 24 de octubre. Debido a la carbonización de los restos, la recuperación de ADN representó una dificultad. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) logró obtener un perfil genético que posteriormente fue comparado por el IMELCF con muestras aportadas por los familiares, lo que permitió confirmar la identidad.

La entrega de los restos estará a cargo del Ministerio Público, conforme al protocolo de atención a víctimas, según informó la Fiscalía Metropolitana mediante el Oficio N.º 771.

Este será el tercer acto de restitución de restos realizado en 2026, después de los dos efectuados el 22 de julio en el Jardín de Paz. Con esta entrega, ascenderá a 14 el número de víctimas identificadas cuyos restos han sido restituidos a sus familiares desde 2023.