Reubicarán parada de transporte público en avenida México por trabajos en el Museo Reina Torres de Araúz
La parada ubicada junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz será trasladada frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social, diagonal a calle 25. El cambio entrará en vigor el viernes 13 de noviembre.
Ciudad de panamá, Panamá/La parada de transporte público ubicada en la avenida México, junto al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, será trasladada a la avenida Justo Arosemena a partir del viernes 13 de noviembre, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en un comunicado.
La nueva parada estará frente a las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), en la avenida Justo Arosemena, diagonal a calle 25. Actualmente, el punto de abordaje se encuentra al final de la avenida México, a un costado del museo y frente al gimnasio del Club de Leones.
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La reubicación responde a los trabajos del proyecto de restauración integral del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, que también contempla la construcción de un nuevo edificio de resguardo y la urbanización de su entorno.
Según la ATTT, la nueva ubicación fue definida para mantener la continuidad del servicio y ofrecer un punto de abordaje adecuado a los usuarios que se trasladan desde Panamá Oeste y el sector este del país.
La entidad pidió a los usuarios del transporte público y conductores tomar las previsiones necesarias y considerar el cambio al planificar sus desplazamientos.