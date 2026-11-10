Roban joyería en Calidonia; pérdidas podrían alcanzar los 150 mil dólares

Delincuentes ingresaron a una joyería y casa de empeños durante la madrugada de este día feriado. Se llevaron prendas y dinero en efectivo.

Una joyería y casa de empeños ubicada en Calidonia fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes 10 de noviembre. De acuerdo con información preliminar, los delincuentes se llevaron joyas y dinero en efectivo por un valor aproximado de 150 mil dólares.

El establecimiento, conocido como Joyería y Casa de Empeños Perú, es un negocio familiar que lleva alrededor de 25 años en el sector y está ubicado cerca del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Ministerio Público.

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Según los primeros reportes, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:40 a.m. Los sujetos habrían ingresado por un local contiguo, donde se instala una imprenta, y posteriormente abrieron un boquete para entrar a la joyería.

Los familiares y propietarios llegaron al establecimiento alrededor de las 8:00 a.m. y expresaron su preocupación por lo ocurrido. También solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con los responsables.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que iniciaron las diligencias para recabar indicios. Hasta el momento no se ha informado sobre personas aprehendidas y la cifra de lo sustraído se mantiene como preliminar.