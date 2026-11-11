San Miguelito: Operativo deja 17 detenidos por microtráfico

Los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea en nueve corregimientos de la zona, abarcando comunidades como El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento y Villa Lucre.

San Miguelito/San Miguelito fue el escenario de una masiva operación antidrogas liderada este miércoles por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, junto a las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas y la Policía Nacional.

El despliegue policial culminó con la aprehensión de 17 personas presuntamente vinculadas a redes de microtráfico en distintos sectores del distrito.

Los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea en nueve corregimientos de la zona, abarcando comunidades como El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento y Villa Lucre.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron sustancias ilícitas —incluyendo cocaína, marihuana y drogas sintéticas—, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y mercancía oculta en dulces.

Sobre estas acciones, el procurador Gómez Rudy explicó que el despliegue forma parte de una estrategia nacional para recuperar los espacios públicos.

"Una operación que realizan las fiscalías especializadas en delitos relacionados con droga, la Procuraduría General de la Nación, junto con su brazo auxiliar importante, la Dirección Nacional antidroga, la Policía Nacional, 17 personas capturadas. Esta es una continuación de diversos operativos que se han realizado en toda la República de Panamá, en todas las provincias, en los nueve corregimientos del distrito especial de San Miguelito, y es continuación a las actividades tendientes a liberar la actividad ilícita de microtráfico en nuestras comunidades y poder recuperar los espacios de la sociedad", señaló el procurador.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a la colaboración ciudadana para fortalecer los operativos policiales y las investigaciones judiciales contra este delito: "Invitar a la comunidad a poder presentar las denuncias, su información es clave y, por supuesto, un manejo confidencial para poder lograr y contribuir a la erradicación de este tipo de delito", indicó.

En las próximas horas, los 17 sospechosos serán puestos a disposición de un tribunal de garantías, donde la fiscalía solicitará formalmente la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.