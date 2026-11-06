San Miguelito ofrece hasta 50% de descuento en impuesto de circulación vehicular

Los incentivos tendrán una vigencia de dos años a partir de la promulgación del acuerdo. Sin embargo, los beneficios concedidos durante ese periodo se mantendrán por el tiempo establecido para cada modalidad.

El Municipio de San Miguelito aplicará descuentos de hasta el 50 % en el impuesto de circulación vehicular y en varios trámites para quienes inscriban vehículos nuevos o trasladen su registro a este distrito.

La medida está establecida en el Acuerdo Municipal No. 47, aprobado por el Concejo Municipal el 27 de octubre de 2026, sancionado por la alcaldesa Irma Hernández Berrio.

El acuerdo busca atraer nuevos contribuyentes y ampliar la recaudación municipal, ante la cantidad de vehículos que, según reconoce el propio documento, se inscriben en otros municipios.

Los incentivos tendrán una vigencia de dos años a partir de la promulgación del acuerdo. Sin embargo, los beneficios concedidos durante ese periodo se mantendrán por el tiempo establecido para cada modalidad.

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¿Quiénes pueden obtener los descuentos?

El acuerdo contempla tres modalidades de incentivos, dependiendo del tipo de inscripción o traslado:

1. Vehículos nuevos o de primer ingreso

Los vehículos nuevos o importados que nunca hayan estado inscritos en un municipio recibirán:

50 % de descuento en el impuesto de circulación vehicular correspondiente al primer periodo fiscal.

50 % de rebaja en los trámites de preinscripción, inscripción, traspaso de propiedad, constitución y cancelación de hipoteca, siempre que se realicen al momento de la inscripción.

2. Vehículos que trasladen su registro a San Miguelito

Quienes cambien el registro de sus vehículos a este distrito tendrán:

50 % de descuento en el impuesto de circulación durante dos años consecutivos.

50 % de rebaja en el trámite de traspaso de propiedad realizado al momento del traslado.

3. Flotas de vehículos comerciales

Las personas o empresas que inscriban o trasladen cinco o más vehículos comerciales podrán acceder a una reducción del 30 % en el impuesto de circulación.

Este beneficio se aplicará exclusivamente a los vehículos incluidos en la flota y tendrá una duración de dos años consecutivos.

¿Quiénes quedan excluidos y cuáles son las condiciones?

Los beneficios no aplican a los vehículos que ya estén inscritos en el Municipio de San Miguelito cuando entre en vigor el acuerdo.

Además, los incentivos son intransferibles y no pueden utilizarse como créditos. Aunque los descuentos previstos para vehículos de primer ingreso pueden aplicarse conjuntamente a un mismo automóvil, fuera de esa excepción, cada vehículo solo podrá acogerse a uno de los incentivos establecidos.

Tampoco podrán combinarse con otros beneficios tributarios.

El acuerdo establece que cualquier contribuyente que obtenga los descuentos mediante información falsa u ocultamiento de datos perderá automáticamente el beneficio, sin perjuicio de las acciones administrativas, tributarias o legales que correspondan.

La Tesorería Municipal tendrá a su cargo la aplicación, el control y la fiscalización de estos incentivos, así como la emisión de las disposiciones administrativas necesarias.